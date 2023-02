Ceny paliw. Koniec dobrej passy na stacjach

Ceny paliw, w szczególności oleju napędowego, nieoczekiwanie dla większości kierowców spadły na początku lutego po wejściu w życie embargo na produkty ropopochodne z Rosji. W przypadku diesla ceny obniżyły się średnio o 45 zł na litrze. Dobre czasy dla kierowców mogą się jednak rychło skończyć – ostrzegła spółka Reflex. Analiza pokazała się tego samego dnia, w którym Orlen pochwalić się zyskami wszech czasów.

Ceny paliw. Koniec odpoczynku od podwyżek?

- Jeśli ceny paliw spadną, to będzie zła wiadomość dla Polaków – stwierdził w podcaście „Biznes. Między wierszami” Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen. Przedstawiciel koncrnu wytłumaczył, w jaki sposób ustalane są ceny w Polsce i z jakiego ponurego powodu mogłyby spaść. Skomentował także opinie o „cudzie przy dystrybutorze” i braku podwyżek cen paliw mimo naliczenia wyższej stawki VAT.

Z zestawienia przygotowanego przez Reflix wynika, że średnie ceny na stacjach ukształtowany się odpowiednio na poziomie: benzyny bezołowiowej 95 – 6,71 zł/l (-2 gr/l), bezołowiowej 98 – 7,37 zł/l (-3 gr/l), oleju napędowego 7,21 zł/l (-20gr/l), autogazu 3,21 zł/l (-1 gr/l). Analitycy dodali, że w lutym najbardziej - i to na korzyść kierowców - zmieniały się ceny oleju napędowego.

„W odpowiedzi na wzrost poziomu zapasów diesla na rynku ARA notowaliśmy spadek cen oleju na rynku krajowym. Od początku lutego ceny diesla na stacjach spadły już średnio 45 gr na litrze. Przez cały miesiąc mimo wahań cen na części stacji, na stabilnym poziomie utrzymały się średnie ceny autogazu. Więcej niż na koniec stycznia płacimy natomiast za benzynę bezołowiową 95 - o 7 gr na litrze” - zwrócili uwagę analitycy.

Ich zdaniem ceny paliw na stacjach pozostają wciąż na dużo wyższym poziomie w porównaniu do poziomów sprzed roku.

„Za benzynę bezołowiową 95 i 98 płacimy odpowiednio 1,15 i 1,55 zł na litrze więcej niż przed rokiem, olej napędowy jest droższy o 1,59 zł/l, a autogaz o 52 gr/l. Jest to porównanie do sytuacji z 24 lutego ub. r., to jest z pierwszego dnia wojny w Ukrainie” - ocenili analitycy, dodając, że kolejne dni wojny przyniosły gwałtowny wzrost cen paliw na stacjach i w okresie do połowy marca ub. r. podwyżki cen benzyn bezołowiowej 95 i 98 wyniosły odpowiednio 1,66 i 1,84 zł/l , olej napędowy zdrożał o 2,49 zł/l, a autogaz o 1,12 zł/l.

