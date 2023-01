Ceny paliw. Koniec odpoczynku od podwyżek

Ceny paliw na początku lutego mogą zachowywać się bardzo turbulentnie z powodu zbliżającej się daty wprowadzenia embargo na produkty ropopochodne z Rosji. Orlen zapowiedział już, że będzie „stabilizował ceny” – taka strategia na przełomie roku doprowadziła do utrzymywania wysokich cen mimo możliwości ich obniżenia. Analitycy przewidują, że rzeczywiście większych skoków kosztów tankowania być nie powinno. Ale nie oznacza to, że podwyżek wcale nie będzie.

Ceny paliw znowu wzrosną. Średnio 10 groszy na litrze

Jak wskazali w piątek analitycy Biura Maklerskiego Reflex, po względnie spokojnym początku stycznia na stacjach wzrosła dynamika zmian cen benzyny. „Średnio w skali całego kraju notujemy podwyżki rzędu 10 groszy, ale są stacje na których w ostatnim tygodniu ceny wzrosły blisko 20 gr/l.” - podali.

Wyjaśnili, że zmiany te są konsekwencją podwyżek cen hurtowych, które od początku roku sukcesywnie rosły i dzisiaj są o ponad 30 groszy na litrze wyższe niż na początku stycznia. Rosły też ceny diesla w hurcie, ale tu zmiana ceny w analizowanym okresie to 12 groszy na litrze - zaznaczyli.

Według analityków biura obecnie średnie ceny na stacjach wynoszą odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 – 6,64 zł/l (+10 gr/l), bezołowiowej 98 – 7,36 zł/l (+9 gr/l), oleju napędowego 7,65 zł/l (+2 gr/l), autogazu 3,20 zł/l (+5 gr/l).

Zwrócili uwagę, że podwyżki cen benzyn z rynku hurtowego w znacznym stopniu przeniosły się już na stacje paliw, ale dalej jest miejsce na podwyżki do 10 groszy na litrze w kolejnym tygodniu.

„Nieco spokojniej wygląda sytuacja na rynku oleju napędowego. Ceny co prawda mogą wzrosnąć, ale nie będą to podwyżki takie jak w przypadku benzyny” – oszacowali w komunikacie. Dodali, że prawdopodobnie kolejny tydzień z rzędu będą rosły ceny autogazu, który od początku roku zdrożał już o ok. 23 gr. na litrze (8 proc.)

RadioZET.pl/Reflex/PAP