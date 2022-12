Ceny paliw na rozdrożu. W hurcie już podrożały

Ceny paliw nie spadały mimo dogodnych warunków rynkowych, co część specjalistów zaczęła nazywać nawet „zmową cenową”. Do tego niepokój kierowców budzi rychłe wejście w życie embargo na ropę naftową z Rosji, które zacznie obowiązywać 5 grudnia. Czy po tej dacie należy spodziewać się kolejnych podwyżek? Analitycy z Refleksu wyjaśnili, co zastaniemy na stacjach w nadchodzącym tygodniu.

Ceny paliw spadły. Obniżki zablokują podwyżki w hurcie

5 grudnia wchodzi w życie embargo na ropę naftową sprowadzaną z Rosji drogą morską, 5 lutego zacznie obowiązywać zakaz sprowadzania rosyjskich produktów ropopochodnych, co szczególnie dotkliwe będzie w przypadku oleju napędowego. Do tego 1 stycznia zostanie przywrócony wyższy VAT na paliwa, co w teorii powinno przełożyć się na podwyżkę o niemal 1 zł na litrze. Dlaczego do tak dużych podwyżek nie dojdzie i co mają z tym wspólnego utrzymywane wysokie ceny wytłumaczył w podcaście „Biznes. Między wierszami” Rafał Zywert, analityk Refleksu.

Ekspert stwierdził między innymi, że ceny będą się utrzymywać na z grubsza stałym poziomie, może dojść co najwyżej do drobnych przecen. Potwierdzają to prognozy: Reflex podał, że w nadchodzącym tygodniu średnie ceny litra benzyny Pb95 mogą spaść do ok. 6,53 zł, Pb98 – 7,25 zł, oleju napędowego do 7,68 zł, a LPG – 2,98 zł.

Większych obniżek nie należy się spodziewać z powodów przedłożonych w podcaście oraz w wyniku wzrostu cen na rynkach hurtowych: benzyna podrożała o 20 gr na litrze, a olej napędowy o 11 groszy na litrze. „Ta zmiana nie powinna przełożyć się na stacje paliw, jednak może zablokować ewentualny dalszy spadek cen” – ocenił Reflex.

Reflex wyliczył ponadto, że w ciągu roku najbardziej wzrosły rachunki za olej napędowy, którego litr kosztuje obecnie o 1,66 zł więcej (27,5 procent) niż na początku grudnia 2021. O ponad 8 procent wyższe są ceny benzyny Pb95, a o ponad 15 procent benzyny Pb98. „W dobrej sytuacji znajdują się posiadacze samochodów z instalacją LPG, litr autogazu kosztuje bowiem blisko 12 proc. mniej niż przed rokiem” – zauważyli analitycy.

Ceny lutowej serii kontraktów na ropę utrzymywały się w rejonie 87 dol. za baryłkę. W skali tygodnia ropa Brent podrożała około 3 dol. za baryłkę. W okresie 25 listopada - 1 grudnia ceny diesla na rynku ARA wzrosły 13 dol./t, benzyn natomiast 32 dol./t.

RadioZET.pl/Reflex/PAP