Ceny paliw na stacjach znowu to zrobiły. Ostrzeżenie Orlenu

Ceny paliw kontynuowały trend spadkowy – benzyna i olej napędowy kosztowały w maju 2023 nawet 20 procent mniej, niż rok wcześniej. „Po dwóch tygodniach przerwy detaliczne ceny paliw znów spadają” - poinformowali analitycy portalu e-petrol.pl. Koniec dobrej passy dla kierowców może być jednak bliski – wynika z ostrzeżeń Orlenu. Koncern zapowiedział jednocześnie, że w wakacje może wrócić promocja „30 groszy taniej na litrze”.

Ceny paliw wróciły do spadków. Co dalej?

Wysokość cen paliw budzi spore kontrowersje, w podcaście „Biznes. Między wierszami” spytaliśmy więc głównego ekonomistę Orlenu, Adama Czyżewskiego, czy prawdziwe są zarzuty kierowców, że koncern „doi Polaków”. Ekspert wytłumaczył, że PKN jest „biorcą cen”, które wyznaczane są na poziomie światowym, i co prawda notuje rekordowe zyski, ale nie z własnej inicjatywy. Orlen musi sprzedawać po cenach, które wyznaczane są przez giełdy światowe, żeby zapewnić bezpieczeństwo paliwowe kraju. Wyznaczenie zbyt niskiej ceny doprowadzić ma do wykupienia paliw przez podmioty zagraniczne: w takim przypadku zabraknie ich dla polskich kierowców.

- W Polsce brakuje około 5 mln ton diesla i trzeba go sprowadzać - poinformował Marek Wocial z biura koordynacji cen hurtowych GK PKN Orlen. Dodał, że zbyt mała podaż paliw na rynkach światowych spowodowała, że ich ceny rosną, mimo że cena ropy spada. To efekt zbyt małych w stosunku do potrzeb mocy przerobowych rafinerii, które nie są w stanie wyprodukować odpowiednio dużej ilości oleju napędowego.

- Każda nasza decyzja dotycząca cen jest pochodną notowań i sytuacji na rynkach paliw. Pod koniec kwietnia wyraźna była stabilizacja, dlatego my także mogliśmy zareagować i obniżyć w majówkę ceny na naszych stacjach. Jeżeli sytuacja makroekonomiczna pozwoli, to taka decyzja może również zostać podjęta w okresie wakacyjnym – zapowiedział z kolei Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Z najnowszego monitoringu e-petrol.pl wynika, że o jeden grosz, do poziomu 6,51 zł/l, potaniała benzyna 95-oktanowa. „Od ubiegłego tygodnia pozostaje stabilna średnia ogólnopolska cena autogazu, która wynosi 2,92 zł/l. Największa zmiana dotyczy oleju napędowego, który w porównaniu do wyników ostatniego notowania jest tańszy o 6 gr i średnio kosztuje 6,11 zł/l” - wyliczyli analitycy.

Zwrócili uwagę, że na paliwowej mapie Polski pozytywnie wyróżniają się Opolszczyzna oraz województwo świętokrzyskie. „W pierwszym z regionów najtańsza jest benzyna Pb95 oraz diesel, za które płaci się tam 6,34 i 6,05 zł/l. W drugim z nich w najbardziej atrakcyjnych cenach można tankować autogaz - jego litr kosztuje przeciętnie 2,81 zł” - podali eksperci.

Wskazali też, że benzyna 95-oktanowa z ceną 6,56 zł/l jest najdroższa na Kujawach i Pomorzu oraz na Lubelszczyźnie. Najwięcej za olej napędowy płacą kierowcy na Dolnym Śląsku i w województwie zachodniopomorskim - 6,15 zł/l. Na stacjach Polski północno-zachodniej z ceną 3,05 zł/l jest też najdroższe LPG.

RadioZET.pl/PAP