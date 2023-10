Ceny paliw nie doczekały do wyborów. „Podwyżki na stacjach przyspieszyły”

Ceny paliw przed wyborami spadły do poziomu mnie niż 6 zł za litr. Gdyby benzyna i diesel były wyceniane zgodnie z zasadami mającymi zapewnić bezpieczeństwo paliwowe Polski – wytłumaczył je w nagraniu zamieszczonym niżej Adam Czyżewski, główny analityk Orlenu – to tankując powinniśmy płacić odpowiednio 7,20-7,30 zł oraz 7,50 zł za litr. Podwyżki są nieuniknione – stwierdzili analitycy. Z danych wynika, że ceny zaczęły już wzrastać.

Ceny paliw rosną. Średnia już powyżej 6 zł za litr

- My importujemy paliwa, gdybyśmy obniżyli ceny, to nie opłacałoby się paliw do Polski przywozić, ale opłacałoby się je wywozić. Mało tego, sprzedalibyśmy także więcej w kraju. Popyt by wzrósł, podaż by się skurczyła i mielibyśmy sytuację taką jak na Węgrzech – tak na pytanie, czy Orlen doi Polaków, odpowiedział w lutym 2023 roku w podcaście „Biznes. Między wierszami” Adam Czyżewski, główny ekonomista Orlenu. Po utrzymywaniu sztucznie zaniżonych cen paliw w tym kraju zabrakło. 30 procent oleju napędowego używanego w Polsce pochodzi z importu.

Z danych e-petrol.pl wynika, że w środę 11 października litr oleju napędowego, po podwyżce wynoszącej 12 gr, kosztował średnio 6,14 zł. „Wyraźna zmiana dotyczy też średniej ogólnopolskiej ceny benzyny Pb95, która poszła w górę o 8 gr i wynosi 6,07 zł/l” - wyliczyli eksperci, dodając, że wzrostom nie oparł się też autogaz, który podrożał o 4 gr do poziomu 3,03 zł/l. „Tym samym jego średnia cena po raz pierwszy od maja tego roku przekroczyła 3 zł” - zauważono.

Analitycy dodali, że zmiany cen paliw w górę najbardziej odczuwają kierowcy samochodów z silnikiem diesla, „ponieważ właśnie to paliwo podrożało najbardziej”. Eksperci e-petro.pl zwrócili jednak uwagę, że nie brakuje też obiektów walczących o klientów niższymi od konkurencji cenami – ceny poniżej 6 zł wciąż można spotkać na stacjach Orlenu.

Jak wyliczyli, w tym tygodniu tankowanie Pb95 jest najtańsze w Małopolsce oraz na Warmii i Mazurach, gdzie litr tej benzyny kosztuje 6,02 zł. Na Podkarpaciu z ceną 6,05 zł/l jest najtańszy diesel, a w województwie śląskim LPG - za jego litr w tym regionie płaci się 2,96 zł/l.

„Bezołowiowa 95 i olej napędowy są najdroższe w województwie zachodniopomorskim, w którym kosztują one 6,19 i 6,38 zł/l. Za autogaz najwięcej płaci się na Dolnym Śląsku - 3,10 zł/l” - podał portal.