Ceny paliw w styczniu. Co nas czeka na stacjach?

Ceny paliw stały się w Polsce gorącym tematem. Okazało się, że Orlen utrzymywał wysokie stawki, mimo że umacniający się złoty i taniejąca baryłka ropy umożliwiały obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Rafał Zywert ze spółki Reflex wyliczył dla nas, ile Polski Koncern Naftowy „doliczał” do ceny każdego litra pod koniec 2022 roku. Znając tę liczbę trudno dziwić się wzburzeniu wśród Polaków, nawet po zapoznaniu się z tłumaczeniem, że przyjęta przez Orlen strategia wynikała tak naprawdę z troski o kierowców. Czy z podobnym dbaniem o tankujących i sytuację rynkową trzeba liczyć się także w 2023 roku? Na to pytane odpowiedział Radiu ZET analityk Jakub Bogucki.

Ceny paliw. Styczeń 2023

1 stycznia, w którym przestała działać tarcza antyinflacyjna i stawka VAT na paliwa wróciła z poziomu 8 procent do 23 procent, to tylko jedna ze znaczących dat dla rynku paliw w Polsce. Sądnym dniem może być także 5 lutego, kiedy zacznie obowiązywać unijne embargo na import z Rosji produktów ropopochodnych, czyli między innymi benzyny i oleju napędowego. Potencjalne skutki dla cen wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” Rafał Zywert.

Prognozę kosztów tankowania na najbliższe tygodnie przekazał Radiu ZET Jakub Bogucki. Analityk podkreślił, że w styczniu ceny paliw powinny być stabilne i nie należy oczekiwać ani podwyżki, ani obniżki.

- Średnie ceny benzyny to teraz 6,60 zł za litr, diesla 7,70 zł za litr. Autogaz podrożał o kilkanaście groszy na litrze do poziomu 3,30 zł – przekazał analityk e-petrol.pl. To ceny, do których należy się w najbliższym czasie przyzwyczaić.

Bogucki skomentował ponadto „cud nad dystrybutorami”, czyli manewr Orlenu zapewniający brak zmiany ceny końcowej paliwa mimo objęcia jego sprzedaży znacznie wyższym podatkiem od wartości dodanej.

- Po zmniejszeniu cen hurtowych koncernów paliwowych ceny benzyny i diesla w całym kraju praktycznie się nie zmieniły. Mimo podwyżki VAT i opłaty paliwowej. Trudno to wytłumaczyć inaczej jak jedynie spełnieniem zapowiedzi, że po zmianach od nowego roku cena dla klienta detalicznego się nie zmieni – powiedział Radiu ZET Jakub Bogucki.

Obietnicę złożył pod koniec 2022 roku prezes Orlenu Daniel Obajtek, który radził jednocześnie kierowcom, że nie powinni panikować i kupować na zapas, gdyż ceny „pozostaną stabilne”.

RadioZET.pl/Radio ZET