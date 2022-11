Ceny paliw wzrosną po podwyżce VAT. „Będziemy apelować do spółek, by ograniczyły zyski”

Ceny paliw w ostatnich dniach spadły, jednak kierowcy nie powinni przyzwyczajać się do obniżek. Modyfikacja tarczy antyinflacyjnej może wiązać się z podwyżkami na stacjach paliw. Stawka VAT na paliwa wróci bowiem z 8 do 23 proc. Rząd chce, by konsumenci nie odczuli zmian. Zaapelował więc, by koncerny paliwowe zmniejszyły zyski.

Orlen zmniejszy zysk, by klient nie odczuł podwyżki?

- Chcemy, aby przywrócenie stawek VAT nie wiązało się z podwyżkami na stacjach paliw - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Podatek ten musi wrócić do dawnej stawki z uwagi na wymogi Komisji Europejskiej.

O cenach paliw w radiowej Trójce mówił także minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Polityk zadeklarował, że rząd zrobi wszystko, by podwyżki były jak najmniej odczuwalne dla kierowców. Dodał, że zaapeluje do spółek Skarbu Państwa, by redukowały zyski, aby ceny wzrosły jak najmniej.

- Komisja Europejska (...) kazała nam przywrócić ten VAT w pełnej wysokości i musimy to wykonać z bólem serca. Zrobimy wszystko, by rzeczywiście Polacy jak najmniej to odczuli - zapewnił Sasin.

Minister zapewnił, że chce rozmawiać ze spółkami Skarbu Państwa w tej sprawie po to, „by redukowały swoje zyski na rzecz tego, aby te ceny wzrosły jak najmniej".

Jakich zmian rząd dokona w tarczy antyinflacyjnej? Stałym jej elementem ma pozostać niższy VAT na żywność (0 zamiast 5 proc.). VAT na energię i paliwa ma jednak wrócić do pierwotnych stawek. O ile w przypadku cen prądu rząd chce niwelować skutki braku tarczy zamrożeniem cen, o tyle w przypadku paliw nie ma takiego planu. Pozostaje jedynie apel o ograniczenie przez stacje tj. Orlen swoich zysków.

RadioZET.pl/PAP