Ceny paliw. Zaskakujące dane ze stacji

Ceny paliw to jeden z czynników kształtujących wysoką inflacją – koszta transportu muszą być wliczone w sprzedaż praktycznie każdego produktu. Z najnowszych danych GUS wynika, że w skali roku ani benzyna, ani olej napędowy w praktyce nie zmienił cen. W ostatnich dniach i tygodniach dochodziło do powolnych, ale systematycznych obniżek.

Ceny paliw. Na stacjach taniej, ale wciąż drogo

Czyżewskiego, czy prawdziwe są zarzuty kierowców, że koncern „doi Polaków”. Ekspert wytłumaczył, że PKN jest „biorcą cen”, które wyznaczane są na poziomie światowym, i co prawda notuje rekordowe zyski, ale nie z własnej inicjatywy. Orlen musi sprzedawać po cenach, które wyznaczane są przez giełdy światowe, żeby zapewnić bezpieczeństwo paliwowe kraje. Czyżewski odpowiedział także na pytanie o „cud nad dystrybutorami” i brak podwyżek na stacjach mimo podwyższenia stawki podatku VAT na paliwa.

Z danych e-petrol.pl wynika, że średnia cena oleju napędowego, który spośród głównych paliw staniał najbardziej - o 13 gr/l - to 6,36 zł. Średnia ogólnopolska cena benzyny Pb95 to 6,64 zł za litr (taniej o 8 gr/l). Z kolei autogaz staniał o 5 gr/l, do 3,02 zł za litr. Jak podkreślili analitycy portalu, spadki cen detalicznych to efekt spadku cen w hurcie.

Zgodnie z informacjami portalu, benzyna 95 najtańsza jest w Wielkopolsce oraz na Warmii i Mazurach, gdzie za jej litr płaci się średnio 6,59 zł. Olej napędowy z ceną 6,31 zł za litr jest najtańszy na Opolszczyźnie i w województwie świętokrzyskim. W tym ostatnim regionie najtańszy jest też autogaz ze średnią cena litra na poziomie 2,94 zł.

Najdrożej jest natomiast na Mazowszu, Dolnym Śląsku i w województwie zachodniopomorskim. W centralnej części kraju najwięcej kosztuje benzyna 95 i diesel - odpowiednio 6,68 i 6,42 zł za litr. W województwie dolnośląskim i na Pomorzu Zachodnim najwięcej płaci się za autogaz - średnio 3,13 zł za litr - wskazał e-petrol.pl.

- Państwa OPEC podjęły decyzję o zmniejszeniu wydobycia i cena ropy poszła do góry. Na ceny wpływa również kurs dolara. W ciągu ostatnich kilku lat o 100 procent w górę poszły ceny biododatków. Znacząco wzrosła cena uprawnień do emisji CO2. Do tego trzeba doliczyć daniny państwowe i rosnące pensje pracowników. W ciągu 10 lat wynagrodzenia poszły praktycznie o 100 procent w górę - to wszystko ma wpływ na cenę końcową paliw - wyliczał Obajtek tłumacząc, dlaczego paliwa tak bardzo podrożały.

RadioZET.pl/PAP