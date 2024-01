Ceny paliw zaskoczą kierowców. „Zmiany są zauważalne”

Ceny paliw na początku 2024 roku dają powody do zadowolenia. Choć wciąż daleko nam do cen sprzed wojny w Ukrainie, to obniżki są zauważalne. Rok temu o tej porze za litr diesla trzeba było płacić więcej o ponad złotówkę. Benzyna 95 w skali roku potaniała o ponad 30 groszy, a LPG - o ponad 10 groszy.

Ceny paliw w styczniu. Tyle trzeba zapłacić na stacjach

Ceny na stacjach paliw przeanalizowali eksperci z e-petrol.pl. Zmiany widać nie tylko w relacji rok do roku, lecz także w porównaniu z minionym tygodniem.

Benzyna 95-oktanowa w pierwszych dniach 2024 r. jest tańsza w porównaniu do ostatniego tygodnia 2023 r. o 3 grosze i za jej litr płaci się przeciętnie 6,25 zł.

O 4 grosze mniej kosztuje także olej napędowy, który jest oferowany w sprzedaży detalicznej średnio po 6,45 zł za litr.

Średnia ogólnopolska cena LPG spadła o 2 grosze i jest na poziomie 2,91 zł za litr.

Z analizy e-petrol wynika, że najtańsze tankowanie czeka mieszkańców Wielkopolski, gdzie litr „95-tki” kosztuje 6,12 zł, a oleju napędowego 6,34 zł. Za LPG najmniej płaci się w województwie świętokrzyskim - 2,83 zł za litr, ale w tym regionie, z ceną 6,38 zł/l, najdroższa jest benzyna 95. Diesel kosztuje najwięcej na Podlasiu i Mazowszu - 6,50 zł za litr, a autogaz w województwie lubuskim i zachodniopomorskim - 2,98 zł za litr.

Źródło: Radio ZET/PAP/e-petrol.pl