„Ceny podniesione do maksymalnego progu”. Są pierwsze „skutki uboczne” rządowego programu

Pierwsze mieszkanie to nowy rządowy program, który obowiązuje od 3 lipca br. Zachęceni tanim kredytem Polacy tłumnie ruszyli do banków – według danych resortu rozwoju instytucje te odnotowały już prawie 5 tys. wniosków. Sama zapowiedź ułatwienia dostępu do kredytów nastawiła przedstawicieli branży nieruchomości na zyski. Na „efekty uboczne: rządowego programu nie trzeba było długo czekać: ceny mieszkań w lipcu zmieniły się kilkukrotnie, za każdym razem w górę.

Pierwsze Mieszkanie. Program już podniósł ceny

Program Kredyt 2 procent zakłada dopłaty z pieniędzy publicznych do rat kredytu tak, by oprocentowanie nie przekraczało 2 proc. Choć do kosztów takiego kredytu doliczyć należy także marżę i inne opłaty, to i tak opcja ta może okazać się korzystniejsza od innych produktów banku.

Chętnych na tani kredyt nie brakuje. Problem jednak w tym, że z uwagi na rosnące ceny, kredyt 2 proc. (do 500 tys. lub 600 tys. zł) sfinansuje coraz mniej mieszkań. "Puls Biznesu", powołując się na dane ekspertów, napisał o zwiększonej sprzedaży mieszkań i zwiększonych cenach.

Dopłaty do kredytu. Czy trzeba będzie zapłacić od nich podatek?

Z najnowszych danych Otodom Analytics wynika, że w siedmiu największych miastach w Polsce w połowie lipca sprzedawało się około 300 mieszkań dziennie. "Takich wyników nie odnotowano nawet w szczytowym okresie rekordowego pod względem sprzedaży 2021 r." - zaznaczono.

Ewa Tęczak, ekspertka ds. nieruchomości z Otodom mówiła dla dziennika, że mieszkania kupują zarówno ci, którzy załapali się na kredyt 2 proc., jak i ci, którzy dług w banku zaciągnęli wcześniej w obawie przed wzrostem cen.

Ewa Palus z Rednet Property Group zauważyła z kolei, że ceny wzrosły wraz z popytem na mieszkania. - Znamy przypadki inwestycji, w których cenniki mieszkań zostały zmienione 3-4 razy od początku miesiąca, oczywiście w górę. W przypadku dużych mieszkań, które spełniały kryteria programu, ceny zostały podniesione do maksymalnego progu. Najmocniej wzrosły ceny mieszkań dwupokojowych i małych trzypokojowych - dodała mówiła ekspertka.

Kredyt 2 proc. obecnie oferuje osiem banków: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Pekao SA, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, PKO BP, SGB-Bank, VeloBank i Bank Spółdzielczy w Brodnicy - wynika z wykazu banków publikowanego przez BGK. Jak podkreślił szef MRiT Waldemar Buda, każdego dnia do resortu i BGK wpływa ok. 100 zapytań od zainteresowanych osób.

RadioZET.pl/PAP/”Puls Biznesu”