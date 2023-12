Ceny pójdą w górę? „Polacy będą zaciskać pasa w święta”

Boże Narodzenie w tym roku upłynie pod znakiem spadającej inflacji, ale wciąż wysokich cen i cięć świątecznych wydatków. Inflacja co prawda nieco odpuściła, co oznacza jedynie tyle, że ceny rosną w wolniejszym tempie. To marne pocieszenie dla Polaków, którzy – jak wynika z sondażu przeprowadzonego dla Wp.pl – i tak zmuszeni są oszczędzać.

Święta pod znakiem oszczędności. Dezinflacja to marne pocieszenie

Z sondażu wynika, że 63 proc. respondentów spodziewa się wyższych kosztów, a 24 proc. ankietowanych sądzi, że koszty będą „zdecydowanie wyższe”.

30 proc. oceniło, że Boże Narodzenie będzie kosztowało podobnie, jak w ostatnich latach. Jedynie 6 proc. ankietowanych uważa, że na święta wyda w tym roku mniej pieniędzy.

Obawy dotyczące wzrostu cen sprawiły, że ponad połowa ankietowanych zamierza oszczędzać (56 proc.), 27 proc. nie zakłada oszczędzania, a 17 proc. nie było w stanie powiedzieć.

Warto w tym miejscu nadmienić, że inflacja od kilku miesięcy regularnie spada. Oznacza to tyle, że ceny rosną wolniej, a wzrosty te stale widać m.in. na przykładzie żywności. Inflacja sięgnęła 6,5 proc., ale za to ceny żywności w skali roku skoczyły o 7,2 proc. W dalszym ciągu do oszczędzania zmuszają ceny energii, które rok do roku skoczyły o 7,9 proc. Najnowsza projekcja NBP zakłada, że cel inflacyjny (2,5 proc. z odchyleniem 1 pp.) odnotujemy dopiero pod koniec 2025 roku.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska