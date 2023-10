Ceny spadają? Polacy nie wierzą politykom [SONDAŻ]

Inflacja faktycznie wyhamowała do jednocyfrowego poziomu. Z danych za wrzesień wynika, że spadła ona do poziomu 8,2 proc. w skali roku. Od kilku miesięcy jesteśmy zatem w fazie dezinflacji, co nie oznacza, że ceny spadają, lecz tempo ich wzrostu jest wolniejsze. Politycy i Narodowy Bank Polski przekonują jednak, że jest taniej. Czy mają rację?

Czy ceny spadają? Polacy są ostrożni w ocenie

O spadających cenach przekonywał w spocie m.in. NBP. Przedstawione w nagraniu towary takie jak masło, mąka czy cukier w istocie potaniały, choć żywność ogółem nadal drożeje w skali roku. UCE Research w raporcie „Indeks cen w sklepach detalicznych” zaznaczył, że ceny żywności ogółem wzrosły w sierpniu średnio o 12,4 proc. rok do roku.

Przedstawione w spocie dane statystyczne mówią o inflacji, ale w relacji miesiąc do miesiąca. Faktem jest, iż tak przedstawione ceny faktycznie nie rosły od maja br. W relacji rok do roku przez cały ten okres do września mieliśmy do czynienia z dwucyfrowymi wzrostami cen.

Faktem jest wiec stwierdzenie, że w skali roku niektóre towary i usługi mogły potanieć, co jest także efektem bazy statystycznej. Polacy – jak wynika z sondażu – wiedzą jednak, że na ogół ceny wciąż rosną, choć wolniej.

Na pytanie o to, czy ceny faktycznie zaczęły spadać, 34 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, z czego 23 proc. odpowiedziało, że raczej tak, a 11 proc., że zdecydowanie tak.

Przeciwnego zdania było 56 proc. badanych Polaków. 31 proc. z nich odpowiedziało, że raczej nie, a 25 proc., że zdecydowanie nie.

"Rzeczpospolita" zauważyła, że z badania wynika, iż o tym, że ceny w sklepach przestały rosnąć lub wręcz zaczęły spadać, częściej mówią mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 36,4 proc. i 30,1 proc.).