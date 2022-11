Ceny węgla. Ruszyły kontrole w całej Polsce

Węgiel drożeje, a jego dostępność spada. Czy zawsze jednak podwyżki są uzasadnione, czy może mamy do czynienia z nieuczciwymi praktykami sprzedawców? Pod lupą UOKiK pozostaje 255 składów węgla w całej Polsce.

Ceny węgla. Trwają kontrole w całej Polsce

- Sytuacja na rynku węgla rodzi wątpliwości co do niezależności ustalania cen przez indywidualnych przedsiębiorców, dlatego zleciłem Inspekcji Handlowej kontrole w składach węgla w całej Polsce, łącznie w kilku tysiącach punktów sprzedaży – mówił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Inspektorzy mają odwiedzić każdy skład węgla w Polsce i sprawdzić, co stoi za podwyżkami cen. Inspekcja sprawdzi przy okazji legalność prowadzonych biznesów i kraj pochodzenia surowca. „Pozwoli to na wyeliminowanie nieprawidłowości na etapie zakupu węgla przez konsumentów. Ponadto w trakcie kontroli zebrane zostaną informacje dotyczące struktury rynku, m.in. wielkości podmiotów sprzedających węgiel, zatrudnienia, liczby posiadanych przez nich składów, a także poziomu cen. Zebrane w ramach kontroli dane posłużą m.in. do monitorowania, czy wśród sprzedawców nie dochodzi do zmów cenowych” – podał UOKiK.

Będziemy stanowczo reagować na każdy przypadek zmów cenowych, których skutkiem jest wzrost ceny węgla i tym samym kosztów ogrzewania domów przez konsumentów. Nie ma dla nas znaczenia wielkość zmawiających się podmiotów ani ich struktura właścicielska. Każdego przedsiębiorcę naruszającego przepisy potraktujemy tak samo surowo, aby zapewnić uczciwą konkurencję na rynku i ochronić konsumentów Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny

Urząd przypomniał, że za zmowę cenową lub podział rynku grozi kara do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy za każdą z praktyk oraz do 2 mln zł na osoby zarządzające firmą, które są bezpośrednio odpowiedzialne za niedozwolone ustalenia.

RadioZET.pl/UOKiK