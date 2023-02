Ceny wzrosną o nową składkę. Rząd wprowadza FOR

Inflacja sprawiła, że niemal każde kolejne zakupy coraz bardziej opróżniały nasze portfele. Średnio zaczęliśmy zostawiać w sklepach o 20 procent więcej, niż przed rokiem. I to mimo wprowadzenia zerowych stawek VAT na żywność. Nowa opłata, choć nie będzie naliczana bezpośrednio na sprzedaż produktów spożywczych, przyczyni się do wzrostu ich cen. Płacić go mają bowiem podmioty skupujące, przechowuje lub przetwarzające produkty rolne, co ma pomóc w ochronie rolników przed „nieuczciwymi płatnikami”.

Rząd powoła Fundusz Ochrony Rolnictwa. Ceny wzrosną

- Producenci są dopiero w połowie drogi, jeśli chodzi o podnoszenie cen – ostrzegł w podcaście „Biznes. Między wierszami” Marcin Lenkiewicz, wiceprezes grupy Blix. Dalszych dużych podwyżek należy spodziewać się w pierwszych miesiącach 2023 roku – Wielkanoc ma być znacznie droższa niż Boże Narodzenie. Ekspert wyjaśnił także, w jaki sposób nowe, wyższe ceny będą ukrywane przed klientami.

Oglądaj

Do wzrostu cen żywności przyczyni się także powstanie Funduszu Ochrony Rolnictwa. Ma on odgrywać taką samą rolę, jak Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – chronić kontrahentów przed skutkami niewypłacalności partnerów handlowych. FOR ma być zasilany składkami płaconymi przez podmioty kupujące produkty rolne: z projektu ustawy opublikowanej na stronie Rządowego Centrum Legislacji wynika, że mają one wynosić 0,25 procent ceny netto tych towarów. Rocznie ma się to przełożyć na 170 mln zł.

Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzenie FOR i nałożenia obowiązku płacenia składek przez przedsiębiorców przełoży się na wzrost cen w wysokości 0,06 procent. Producenci ocenili te wyliczenia za nierealne i zapowiedzieli, że żywność podrożeje znacznie bardziej.

Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, powiedział „Dziennikowi Gazecie Prawnej”, że koszty dla przedsiębiorstw będą wyższe niż deklarowane przez rząd 0,25 procent cen netto produktów rolnych, jako że należy do nich doliczyć także koszta wywiązywania się z nowego obowiązku. Producenci mają już dziś „operować na minimalnej marży”, nie będą więc w stanie przyjąć nowej opłaty na siebie i przeniosą ją na klientów końcowych.

Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, przypomniała o „niełatwych warunkach”, w jakim działają dziś przedsiębiorstwa: spowolnieniu konsumpcji oraz wysokich cenach surowców energetycznych i energii. Dodała także, że składka oznacza stosowanie „zbiorowej odpowiedzialności” wobec uczciwych podmiotów działających na rynku, które będą musiały zrzucać się na zaspokajanie roszczeń wysuwanych przez rolników względem przedsiębiorstw, które na przykład zbankrutowały.

- Będzie to skutkować osłabieniem kondycji firm, a w konsekwencji przełoży się na wzrost cen produktów, którym detaliści nie będą w stanie dłużej zapobiegać. Dodatkowo wpłynie na zmniejszenie popytu produktów istotnych dla zdrowia klientów – przekazała „DGP”.

Ambiwalentne uczucia dotyczące FOR mają także rolnicy. Z jednej strony Fundusz pozwoli im na szybkie odzyskiwanie wierzytelności. Z drugiej zaś dodatkowe koszta mogą doprowadzić do upadku kolejnych kontrahentów, zmniejszając liczbę potencjalnych odbiorców, a tym samym konkurencję. Branża rolnicza obawia się także, że odbiorcy zaczną szukać surowców poza Polską.

RadioZET.pl/Dziennik Gazeta Prawna