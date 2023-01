Ceny za gaz dobijają biznes. Hotele i restauracje mogą być otwierane „od święta”

- Jest w Karpaczu hotel, którego właściciel w ubiegłym roku płacił za gaz 90 000 zł, w tym roku jest to 900 000 zł. To pokazuje skalę problemu - powiedział Wirtualnej Polsce Radosław Jęcek, burmistrz Karpacza. Samorządowiec stwierdził, że może to skłonić przedsiębiorców do zamykania się poza sezonami, w których mogą liczyć na wystarczającą na uzyskanie opłacalności liczbę klientów.