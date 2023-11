„Chcę, żeby to była nasza pierwsza decyzja”. Oto plan działania opozycji

Nauczyciele mieliby zarobić o 30 proc. więcej, zaś cała budżetówka mogłaby liczyć na płace wyższe o 20 proc. Zdaniem Andrzeja Domańskiego, który był gościem Radia ZET, obietnica ta powinna zostać spełniona jak najszybciej. Niewykluczone są wyrównania pensji dla pracowników sfery publicznej od 1 stycznia 2024 roku – wynika z deklaracji posła Koalicji Obywatelskiej.

Podwyżki dla budżetówki. „To jedna z pierwszych decyzji”

„ Podniesiemy wynagrodzenia nauczycieli o co najmniej 30 proc. Nie mniej niż 1500 zł brutto podwyżki dla nauczyciela. Wprowadzimy stały system automatycznej rewaloryzacji. Przywrócimy autonomię i prestiż zawodu nauczyciela – mniej biurokracji, większa niezależność w doborze lektur, rozszerzaniu tematów” – czytamy w pakiecie 100 obietnic Koalicji Obywatelskiej.

O tej deklaracji mówił w programie „Gość Radia ZET” Andrzej Domański, który zapewnił, że sprawa jest priorytetowa. - 30 proc. podwyżki dla nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich. To nie są rozwiązania uwarunkowanie wprowadzeniem innych zmian z naszego programu. Będziemy chcieli, by podwyżki weszły w życie już 1 stycznia 2024 roku. Jeśli nie zdążymy znowelizować budżetu przed 2024 rokiem, to podwyżki przyznamy z mocą wsteczną z wyrównaniem od stycznia – stwierdził Domański.

Oglądaj

- Chciałbym, aby była to pierwsza sprawa, którą zajmie się nowy rząd. Polski nie stać na to, by nasi nauczycieli zarabiali tak mało. To niedopuszczalne, by nauczyciele dostawali tak żenująco niskie płace. Badania pokazują, że poziom edukacji jest kluczowy dla długotrwałego wzrostu gospodarczego – dodał.

Przypomnijmy, że minimalne stawki wynagrodzenia dla nauczycieli w stopniu magistra z przygotowaniem pedagogicznym są następujące: 3690 zł dla nauczycieli początkujących bez stopnia awansu zawodowego, 3890 zł dla nauczycieli mianowanych i 4550 zł dla nauczycieli dyplomowanych.

W przypadku nauczycieli z tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, nauczycieli z tytułem licencjata lub inżyniera oraz nauczycieli z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych i pozostałym wykształceniem obowiązywać będą niższe stawki wynoszące odpowiednio: 3600 zł dla nauczycieli początkujących, 3700 zł dla nauczycieli mianowanych oraz 3960 zł dla nauczycieli dyplomowanych.

Źródło: Radio ZET