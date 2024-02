Jak przywrócić „starego Facebooka”? To możliwe, ale opcja jest ukryta

Pamiętasz jak Facebook wyglądał jeszcze kilka lat temu? Po zalogowaniu na konto witały nas najnowsze posty i zdjęcia znajomych oraz wpisy polubionych przez nas stron. Od tego czasu jednak wiele się zmieniło. Dziś Facebook wyświetla nam przede wszystkim spersonalizowane rekomendacje, a więc wpisy profili, które jego zdaniem mogą być dla nas atrakcyjne. Algorytm jednak często nie ma racji. Przed to nasze facebookowe strony główne zalewają treści, które są dla nas po prostu nieciekawe.

Masz dość rekomendacji na Facebooku? Takich osób jak ty, jest więcej

Facebook w 2022 roku ogłosił bardzo ważną zmianę – niektórzy ją wówczas zbagatelizowani. Czego dotyczyła modyfikacja? Przez nią na naszych stronach głównych przestały wyświetlać się jedynie treści od znajomych osób, polubionych kont oraz płatne reklamy. Wówczas nasze „ściany” zapełniły bowiem tzw. spersonalizowane rekomendacje. W założeniu twórców dzięki temu Facebook miał stać się „narzędziem do wyszukiwania i śledzenia nowych treści i twórców”. „Strona główna to miejsce, w którym znajdziesz społeczność związaną ze swoimi pasjami i zainteresowaniami” – wytłumaczył Facebook w informacji prasowej z 21 lipca 2022 roku.

Zmiana nie każdemu jednak przypadła do gustu, ponieważ przez nią z naszych stron głównych właściwie zniknęły wpisy znajomych i kont, które rzeczywiście lubimy. Okazuje się jednak, że Facebook umożliwia osobom niezadowolonym z personalizowanych rekomendacji, powrót do przeszłości. Kilkoma kliknięciami możemy sprawić, że nasza facebookowa „ściana” będzie wyglądać jak dawniej – znów zobaczymy na niej przede wszystkim zdjęcia i wpisy bliskich nam osób. Jak zmienić ustawienia? Facebook o tym nie informuje, jednak jest to możliwe.

Jak przywrócić „starego Facebooka”? To banalnie proste

Okazuje się, że Facebook wcale nie pozbył się naszych starych stron głównych. Najnowsze posty znajomych oraz wpisy kont, które polubiliśmy, zostały jednak poniekąd przeniesione do innej zakładki – wiele osób nie ma pojęcia o jej istnieniu. „W Aktualnościach możesz nadal być na bieżąco z osobami i społecznościami, na których najbardziej Ci zależy” – możemy przeczytać we wspomnianej informacji prasowej z 21 lipca 2022 roku.

Jak wyszukać zakładkę Aktualności, w której najprawdopodobniej „utonęły” wszystkie rzeczywiście interesujące nas treści?

Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej musisz kliknąć w swoje zdjęcie profilowe, które znajduje się po prawej stronie na dole ekranu (jest nieduże, więc łatwo je przeoczyć), a następnie wybrać opcję „Ustawienia i prywatność”. Później należy przejść do „Ustawień” i znaleźć w nich kategorię „Pasek nawigacji” oznakowaną pinezką. Na końcu należy wybrać opcję „Dostosuj pasek” i w dostępnych elementach zmienić status zakładki Aktualności, z „automatycznie” na „przypięte”. Jeśli to zrobimy, zakładka ta pojawi się wysoko na naszym pasku.

Po dokonaniu zmian – aby zobaczyć, co słychać u naszych znajomych – wystarczy kliknąć w przypiętą zakładkę Aktualności dostępną na pasku. To znacznie ułatwi nam codzienne filtrowanie treści.

