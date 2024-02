Program, który potocznie nazywa się „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. To pieniądze przeznaczone dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci, ale w związku z licznymi obowiązkami domowymi nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a w związku z tym nie nabyły prawa do świadczeń emerytalnych. Takie osoby mogą od 2019 roku liczyć na pomoc państwa. Otrzymują bowiem uzupełnienie pieniężne do minimalnej emerytury.

Ten dodatek do emerytury pobierają głównie seniorki. Średnio wynosi 740 złotych

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, jakim jest program „Mama 4 plus”, ma sprawić, że osoby, którym nie udało się wypracować emerytury, będą w pewnym stopniu niezależne finansowo. Nie jest tajemnica, że z dodatku korzystają w Polsce głównie kobiety. Wszystko przez to, że to właśnie mamy zazwyczaj po urodzeniu dziecka rezygnują z aktywności zawodowej i postanawiają zająć się opieką nad potomstwem.

„Ideą tego dodatku jest zapewnienie podstawowych środków do życia mamom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie w ogóle podjęły, bo zajmowały się wychowywaniem dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury" - wytłumaczyła Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokreślił, że wśród beneficjentów tego dodatku do emerytury znalazło się jedynie 0,1 proc. mężczyzn, a w 2022 roku na wypłaty środków programu „Mama 4 plus” wydano łącznie ponad 495 mln zł.

Mama 4 plus: Ile wynosi ten dodatek do emerytury?

Wysokość dodatku do emerytury „Mama 4 plus” jest ustalana indywidualnie. To uzupełnienie ma bowiem sprawić, że świadczenie emerytalne wpłacane co miesiąc seniorom, zostanie zrównane do kwoty minimalnej. Maksymalna wartość dodatku może wynieść więc obecnie 1588,44 zł. Kwota wsparcia zazwyczaj jednak jest nieco niższa i – jak podał ZUS – średnio wynosi 740 złotych.

Seniorki oraz seniorów, którzy korzystają w tego dodatku, czekają jednak pewne zmiany. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało już bowiem o wskaźniku waloryzacji emerytur i rent. W marcu świadczenia te wzrosną o 12,12 proc., a w związku z tym emerytura minimalna wynosić będzie 1780,96 zł brutto. Dodatek do emerytury wynikający z programu „Mama 4 plus” również zostanie więc odpowiednio podniesiony.

