Cicha podwyżka 13. emerytury. Efekt likwidacji obiecanej przez Tuska

13. emerytura na rękę może wyraźnie wzrosnąć dzięki obietnicy wyborczej KO dotyczące zlikwidowania podatku PIT od dochodów do wysokości 5000 zł miesięcznie. Stałoby się tak dzięki podniesieniu kwoty wolnej z obecnych 30 000 zł rocznie do 60 000 zł rocznie. Seniorzy, którzy po waloryzacji pobieraliby emerytury w wysokości do 3216,18 zł brutto od „trzynastki” nie płaciliby PIT wcale. W 2023 roku na takie traktowanie mogli liczyć seniorzy ze świadczeniami niższymi niż 1000 zł brutto.

13. emerytura 2024. Tak może wzrosnąć dzięki obietnicy Tuska

- To nie jest jakiś tam datek od państwa, czy dobra wola polityków, że w tym roku dali waloryzację. Każdego roku muszą dać waloryzację i kto nie przyjdzie do władzy, to 1 marca 2024 też taka waloryzacja będzie. Mało tego: będzie bardzo wysoka, także gdy będzie rządziła opozycja, to będzie zobligowana do tego, żeby dać zgodnie z szacunkami 12,3 procent waloryzacji od 1 marca 2024 roku. Wtedy pewnie też będą mogli wyjść i powiedzieć, że mamy do czynienia z drugą historycznie najwyższą waloryzacją. Ale pamiętajmy, z czego ta waloryzacja wynika: gdyby nie było historycznie wysokiej inflacji, to nie byłoby historycznie wysokie waloryzacji. Tak są przepisy skonstruowane, że jedno jest pochodną drugiego – stwierdził w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego.

Według obecnych przekazów PiS przejęcie rządów przez koalicję KO, Trzeciej Drogi i Lewicy może doprowadzić do „likwidacji 13. i 14. emerytury” – wytłumaczeniem ma być „dziura Morawieckiego”, czyli trudna sytuacja finansów publicznych. Jeśli jednak obietnica dotycząca podwyższenia kwoty wolnej od podatku zostanie spełniona, to „trzynastki” wzrosną dzięki nowemu rządowi znacznie bardziej, niż gdyby u sterów państwa utrzymało się Prawo i Sprawiedliwość.

Oba rządy byłyby zobligowane do przeprowadzenia waloryzacji na poziomie 12,3 procent – jej ostateczna wysokość zależeć będzie od danych podanych przez ZUS. Emerytura minimalna wzrośnie więc z 1588,44 zł brutto w 2023 roku do 1783,82 zł brutto w 2024. Różnica w wypłacie na rękę może jednak sięgnąć nawet 200 zł.

Kwota netto wypłaty „trzynastki” w 2024 roku w przypadku seniora otrzymującego od ZUS świadczenie 2500 zł brutto i przy zachowaniu kwoty wolnej 30 000 zł wyniosłaby bowiem 1409,22 zł netto. Po podwyższeniu dochodów zwolnionych z PIT ten sam senior z tej samej kwoty brutto 1783,82 zł na rękę otrzyma już 1623,28 zł.

Wypłata w takiej wysokości przysługiwałaby seniorom z emeryturami do wysokości do 3216,18 zł brutto. Kwota „na rękę” spadałaby wraz ze wzrostem podstawowego świadczenia, by dla emerytur powyżej 5000 zł brutto spaść właśnie do 1409,22 zł netto.