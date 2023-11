„Ciepło bez ryzyka – o podejściu do jakości na przykładzie rynku pelletu.”

Zebraniem i opracowaniem tych interesujących przykładów zajęła się firma POLI TRADE POLSKA, która jest krajowym producentem pelletu i właścicielem marki Feniks Pellets. Od wielu lat produkuje i dostarcza najwyższej jakości biopaliwa, dzięki którym w wielu nie tylko polskich domach jest przyjemnie ciepło. Z taśm fabryki POLI TRADE POLSKA od lat wyruszają w świat tak dobrze znane marki jak: Feniks Pellets Premium i Feniks Pellets Gold. Spróbujmy jednak odpowiedzieć na pytanie – czy sięganie po wysokiej klasy pellet jest dla przeciętnego Kowalskiego naprawdę korzystne?

Jakość pelletu a bezpieczeństwo oraz komfort ogrzewania.

Dobra jakość pelletu ma kluczowe znaczenie i wpływa na praktycznie wszystkie aspekty całego procesu ogrzewania: efektywność, bezpieczeństwo, wydajność systemu, a także żywotność urządzeń grzewczych.

Archiwa czołowych producentów kotłów grzewczych pełne są przypadków ekspertyz serwisowych, zawierających opisy szkód, które powstały bezpośrednio na skutek używania marnej jakości pelletu.

Poniżej przytoczymy autentyczne historie przekazane przez wiodących producentów kotłów. Po zapoznaniu się z nimi, szybko przypomina się dobra zasada mówiąca, że „tanie znaczy drogie”, bowiem pozorna oszczędność na jakości paliwa ma bezpośrednie przełożenie na znacznie wyższe wydatki związane z awarią kotła na pellet.

Co ważne, przykłady te mają jedną cechę wspólną - z powodu jawnego złamania warunków technicznych gwarancji przez stosowanie nieodpowiedniego biopaliwa, producenci byli zmuszeni do jej wypowiedzenia. Jest to działanie niekomfortowe nie tylko dla klienta, ponieważ także firma produkująca kotły ponosi konsekwencje braku satysfakcji nabywcy, który rozżalony próbuje przenieść na nią odpowiedzialność za swoje nieroztropne czyny.

Tajemnica kolorowego pelletu.

Pierwszy przykład to przypadek, o którym opowiedział nam Pan Justyn Nowakowski, dyrektor handlowy firmy Windhager Polska, renomowanej marki producenta kotłów grzewczych na pellet.

Windhager to firma pionierska na rynku kotłów pelletowych. Ich innowacyjne podejście sprawiło, że stworzyli automatyczne kotły pelletowe, pneumatyczny system podawania paliwa dla pelletu oraz zeroemisyjny kocioł na zgazowanie pelletu. To wszystko w trosce o nasze środowisko naturalne, które tak jak dla Feniks Pellets, stanowi dla Windhager priorytet. Przytoczona historia pokazuje, jak ważna jest jakość pelletu, ale także w jaki sposób wpływa ona na komfort i bezpieczeństwo użytkowania kotła na pellet.

Kilka lat temu jeden z klientów producenta kotłów zakupił pellet opisany na workach jako "pellet certyfikowany Enplus A1". Na początku użytkowania nie było żadnych problemów. Jednak po około pół roku, zaniepokojony klient wezwał serwis, zgłaszając awarię swojego kotła, z którego wyciekała woda. Sytuacja zaskoczyła i zdziwiła pracowników serwisu polskiego oddziału renomowanego producenta, ponieważ jako liderzy rynku kotłów pelletowych posiadali duże doświadczenie i nie mieli do czynienia wcześniej z takimi przypadkami.

Serwisanci, którzy przyjechali na miejsce, nie kryli zdumienia. Wymiennik ciepła i części palnika były pokryte osadem, który wyglądem przypominał stalagmity. Nawet elementy wykonane z nierdzewnej stali uległy korozji. Co ciekawe, w pojemniku na pellet znaleziono materiał o różnokolorowych granulkach, co wzbudziło zainteresowanie serwisantów.

Klient nie posiadał jednak rachunku ani dokumentu potwierdzającego zakup tego pelletu, co dodatkowo utrudniło rozwiązanie sprawy. Firma Windhager postanowiła wymienić urządzenie klienta na nowe i niezwłocznie przystąpiło do działania. Dzięki temu klient nie stracił możliwości ogrzewania swojego domu. Jednak na tym sprawa się nie zakończyła. Próbka paliwa pobrana w dniu awarii została przetestowana w laboratorium w Brukseli. Okazało się, że przyczyną wszystkich problemów była fatalna jakość pelletu! Stwierdzono, że zawartość chloru była aż 15 razy większa niż obowiązujące normy. Na domiar złego, dalsza analiza wykazała, że kolorowe granulki w pellecie prawdopodobnie były mieszanką plastiku.

Jakość nie ma zamienników.

Inne przykłady ilustrujące tezę o nadrzędnej roli jakościowego pelletu w procesie ogrzewania pochodzą z firmy Greń Sp. Jawna, znanego producenta kotłów grzewczych z Pszczyny.

Dotarliśmy do dokumentów unieważniających gwarancję na kotły grzewcze, które użytkownicy stracili na skutek obsługi niezgodnej z wymaganiami producenta. W oświadczeniu firmy skierowanym do klienta czytamy: „W wyniku przeprowadzonych czynności serwisowych (…) przez Autoryzowany Serwis GREŃ SP. Jawna, w związku z otrzymanym zgłoszeniem serwisowym na produkowane urządzenie – kocioł grzewczy, wskazujemy zaistnienie następujących nieprawidłowości w instalacji kotłowni: - stosowanie niedozwolonego paliwa do kotła grzewczego – pelletu ze zmielonych płyt meblowych MDF (…) co jest niezgodne z wymaganiami Producenta, zawartymi w DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej) urządzenia. Paliwo dopuszczalne do stosowania w urządzeniu zostało określone zarówno w dokumentacji przetargowej, jak i w DTR producenta: Rozdział 6. Paliwo. W tym samym rozdziale widnieje również następująca informacja: Z uwagi na fakt odnotowania stosowania ww. paliwa, podjęto decyzję anulowania nieodwracalnie gwarancji na urządzenie. Jednocześnie wskazujemy, że użytkowanie urządzenia, przy użyciu niedozwolonego paliwa, stwarza bezpośrednie zagrożenie mienia a także zdrowia i życia mieszkańców…”

W innym przypadku mieliśmy do czynienia z „klientem – eksperymentatorem”, który postanowił zaoszczędzić na ogrzewaniu dzięki spalaniu pelletu z łuski słonecznika. Produkt wydawał się ekologiczny, naturalny i palił się nieźle, więc dlaczego nie? Oto skutki eksperymentu: „W wyniku przeprowadzonych czynności serwisowych (…) przez Autoryzowany Serwis GREŃ SP. Jawna, w związku z otrzymanym zgłoszeniem serwisowym na produkowane urządzenie – kocioł grzewczy, wskazujemy zaistnienie następujących nieprawidłowości w instalacji kotłowni: stosowanie niedozwolonego paliwa do kotła grzewczego – pelletu z łuski słonecznika (…) co jest niezgodne Wymaganiami Producenta, zawartymi w DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej) urządzenia oraz warunkami zawartymi (…) w Projekcie budowlano wykonawczym.

Wymagania producenta, zawarte DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej) urządzenia. Projektowane urządzenia powinny być dostosowane do spalania paliwa o parametrach zgodnych z PN-EN ISO 17225-2: 2014 lub równoważnej klasa A1, A2 i B granulat z trocin pellet:

średnica granulatu 6-8 mm,

długość granulatu 3,15 – 40 mm,

wartość opałowa 16,5 – 19,0 MJ/kg,

wilgotność maks. 10%,

gęstość nasypowa >600 kg/m3.

Z uwagi na fakt odnotowania stosowania ww. paliwa NIEZGODNEGO zarówno z Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta, jak i wymaganiami projektu budowlano wykonawczego (…) podjęto decyzję anulowania nieodwracalnie gwarancji na urządzenie. Jednocześnie wskazujemy, iż użytkowanie urządzenia, przy użyciu niedozwolonego paliwa, stwarza bezpośrednie zagrożenie mienia, a także zdrowia i życia mieszkańców.”

Także i w tym przypadku producent nie miał wyjścia. Musiał wycofać gwarancję, co i tak, biorąc pod uwagę zagrożenia, było mało dotkliwą karą dla nieodpowiedzialnego klienta.

fot. Materiały partnera

To się nie opłaca.

Powyższe przykłady dobrze obrazują, jak tani pellet niskiej jakości, którego cena najczęściej wynika z nieprzestrzegania norm jakości, może prowadzić do poważnych problemów z kotłami grzewczymi. Nie bez przyczyny zarówno Windhager, jak i Greń polecają Feniks Pellets Premium oraz Feniks Pellets Gold do stosowania w swoich kotłach, bez ryzyka jakie niesie za sobą używanie paliwa niespełniającego norm jakościowych. W pozornym poczuciu oszczędzania, wybór tańszego pelletu może okazać się tragiczny: zwiększa ryzyko awarii urządzenia oraz wydatki na naprawy, a nawet wymiany kotła na koszt użytkownika. Nie wspominając o fizycznym zagrożeniu sprowadzonym na współlokatorów i sąsiadów.

Zaufaj sprawdzonej jakości.

Kotły grzewcze są inwestycją na lata, zapewniającą ciepło i komfort w naszych domach. Wybór niskiej jakości pelletu może prowadzić do korozji i uszkodzenia kotła, co z kolei skutkuje poważnymi kosztami naprawy lub wymiany urządzenia. W takich przypadkach, wszelkie pozorne oszczędności na tańszym paliwie przestają mieć znaczenie w obliczu wysokich kosztów awarii.

Zawsze warto inwestować tylko w odpowiednio certyfikowane biopaliwo najwyższej jakości, które ściśle spełnia surowe normy. Wyłącznie takie paliwo gwarantuje nie tylko efektywne i ekologiczne ogrzewanie, ale także długotrwałą pracę kotła bez ryzyka awarii.

Właśnie dlatego warto polegać na renomowanych producentach pelletu, takich jak firma Feniks Pellets, którzy dostarczają pellet o sprawdzonej jakości. Wybierając pellet od zaufanego dostawcy, minimalizujemy ryzyko problemów z ogrzewaniem i oszczędzamy pieniądze w dłuższej perspektywie. Aktualnie rynek pelletu odzyskuje zaufanie w zakresie stabilności ceny i jakości, co jest szczególnie ważne w obliczu niestabilności cen całego sektora paliw. Jakościowy pellet wciąż pozostaje jednym z najbardziej ekonomicznych sposobów na ogrzewanie domów oraz zakładów pracy i, co równie istotne, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i ekologii.

Marka Feniks Pellet, produkująca pellet najwyższej jakości, spełnia z nawiązką wszystkie wymagania stawiane przez najlepszych producentów kotłów pelletowych. Stosowanie naszego pelletu posiadającego certyfikat Enplus, to szansa na długi okres bezawaryjnej pracy urządzenia i co najważniejsze brak ryzyka utracenia gwarancji z powodu zastosowania niewłaściwego paliwa.