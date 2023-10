Co dalej z 13. i 14. emeryturą? „Marnotrawstwo trzeba zlikwidować”

- Emerytury są w Polsce niskie, zatem logiczna odpowiedź na pytanie, czy likwidować 13. i 14. emeryturę, powinna brzmieć: nie. Problem jest jednak w tym, skąd wziąć pieniądze na te świadczenia - wytłumaczył prof. Witold Orłowski w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski. W budżecie na 2024 rok są wpisane środki na wypłatę świadczeń, seniorzy nie powinni się więc obawiać, że nie dostaną pieniędzy. „Trzynastka” będzie zresztą wypłacana w rekordowej wysokości, co można sprawdzić w tabeli wypłat 13. emerytury 2024. Nowy rząd będzie więc musiał szukać oszczędności gdzieś indziej.

13. i 14. emerytury nie likwidować. Trzeba pokazać źródła finansowania

Mimo wysokiej waloryzacji emerytury i renty straciły na realnej wartości w 2022 roku 4,7 procent – wyliczył GUS. To efekt wysokie inflacji, za którą nie nadążyła podwyżka świadczeń. Wysokie tempo wzrost cen ma dokuczać nam według prognoz jeszcze kilka lat, dodatkowe świadczenia będą więc potrzebne, żeby zapobiec ubożeniu seniorów. Problem w tym, że dotychczasowy rząd w wypłatach „trzynastki” i „czternastki” wprowadził ogromny bałagan.

- Polityka PiS-u była skandaliczna w tym względzie. Rozdali pieniądze emerytom bez wskazania źródeł finansowania. Teraz trzeba będzie je pokazać. Nowy rząd będzie musiał się dokładnie przyjrzeć wszystkim wydatkom. Inflacja paradoksalnie trochę tu rządzącym pomoże. Nie trzeba będzie niektórych wydatków obcinać, wystarczy je podnosić wolniej od inflacji i ich realna wartość będzie spadała. Jest sporo zupełnie niepotrzebnych wydatków państwowych. Wiele pieniędzy zostało wydanych bez sensu, np. na przekop Mierzei Wiślanej. Ale to już się stało, przepadło. Takie marnotrawstwo trzeba zlikwidować - stwierdził prof. Orłowski.

- Politycy nie lubią mówić o oszczędnościach i cięciach, ale także boją się kryzysów, które mogą nam grozić. Jestem ekonomistą, ale rozumiem wymogi polityki. Ten przyszły rok, jeśli chodzi o dbanie o deficyt i pilnowanie finansów publicznych, jest już stracony, ale zaraz po nim trzeba zawracać ze ścieżki prowadzącej do kryzysu. Taka jest porada ekonomisty – dodał Orłowski.

- Ja nie mówię, by natychmiast obcinać wydatki, bo rozumiem, że politycy muszą się wywiązać z pewnych zobowiązań. Jeśli jednak politycy się nie opamiętają, będziemy mieć potężny kryzys. Do bankructwa kraju nie dojdzie, ale grozi nam trwała inflacja w modelu tureckim. To szaleństwo trzeba powstrzymać. Żadna z partii przed wyborami nie odważyła się powiedzieć o oszczędnościach. Ale to nie jest wina wyłącznie polityków, także 38-milionowego społeczeństwa, które woli obietnice. Mamy olbrzymi problem z edukacją ekonomiczną. Ludzie nie widzą związku pomiędzy rozrzutnością państwa a rosnącą inflacją, a on jest oczywisty. Bez poprawy edukacji ekonomicznej w końcu dojdziemy do kryzysu. Politycy trochę nie mają wyjścia, gdy wyborcy oczekują od nich nieracjonalnych decyzji – zauważył ekonomista.

- Zejście z oprocentowaniem polskich obligacji tylko do poziomu czeskiego – 4,9 procent - to już oszczędności nawet 20 mld złotych w skali roku. Ten proces już się po wyborach rozpoczął. Mamy pieniądze z mniejszych kosztów obsługi długu, KPO, wyższy wzrost gospodarczy 8-10 mld, handlowa niedziela pewnie do 1 mld złotych. TVP – 3 mld i przeniesienie długu z PFR i BGK do budżetu to oszczędności 12 mld – takie plany dotyczące oszczędności budżetowych już na 2024 rok przestawił w programie „Gość Radia ZET” Andrzej Domański, poseł-elekt KO, doradca gospodarczy Donalda Tuska.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska