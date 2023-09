Co dalej z 800 plus? „Chcą pozbawić Polaków 64 mld złotych”

500 plus od 1 stycznia 2024 roku ma wzrosnąć do kwoty 800 zł, co pochłonie ze wspólnej kasy nie 40 mld zł rocznie jak dotychczas, lecz niemal 65 mld zł. O opinię w tej sprawie zapytany był na antenie Radia ZET Szymon Hołownia z Polski 2050. Oto odpowiedź polityka i błyskawiczna reakcja przedstawicieli rządu.

800 plus nie będzie? Maląg: chcą odebrać rodzinom pieniądze

„Zobaczymy, jaki będzie klimat polityczny do tego. Uważam, że trzeba na poważnie się nad tym zastanowić i zainwestować w edukację, w żłobki”. W tych słowach Szymon Hołownia odpowiedział na pytanie o likwidację 800 plus.

Przypomnijmy, że Polska 2050, podobnie jak Konfederacja, zagłosowała przeciwko podwyżce 500 plus do kwoty 800 zł, co w podcaście „Biznes. Między Wierszami” wyjaśnił przedstawiciel Trzeciej Drogi Mirosław Suchoń.

Słowa Szymona Hołowni odbiły się szerokim echem w sieci. Minister Marlena Maląg zarzuciła politykowi, iż ten chce pozbawić Polaków pieniędzy.

„Jeden z liderów opozycji zdradza prawdziwe intencje i chce odebrać rodzinom 800 plus. To pozbawienie rodzin 64 mld zł rocznie” - napisała w piątek szefowa MRiPS Marlena Maląg. „Tylko rząd PiS gwarantuje dalsze wsparcie polskich rodzin” - zaznaczyła.