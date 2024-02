Co dalej z 800 plus i wiekiem emerytalnym? Wiadomo, co zrobi rząd Tuska

Jednymi z priorytetów polityki społecznej rządu Donalda Tuska są waloryzacja emerytur i podwyższenie zasiłku pogrzebowego. - Niektóre elementy w działaniu naszych poprzedników w polityce społecznej zasługują na kontynuację, nie mam problemu, żeby to przyznać, ale niestety, z całą pewnością praca nie była traktowana tak, jak na to zasługuje - poinformowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Emerytury i 800 plus. Co zrobi rząd Tuska?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewniła m.in., że nie zamierza likwidować programu 800 plus ani wprowadzać w nich znaczących zmian. - Jestem przywiązana do tej deklaracji, że nic, co dane, nie zostanie zabrane. A jeśli jakieś programy miałyby ulegać zmianom, to tylko na plus. Tylko tak, żeby w jakiś sposób udoskonalić system - przekazała ministra w rządzie Tuska.

Polityczka zapewniła też, że rząd nie ma planów podnoszenia wieku emerytalnego. - Nie ma prac ani analiz na ten temat. Ale myślimy nad zachętami, by kobiety pracowały dłużej z własnej woli - powiedziała w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Ministra zadeklarowala również walkę z umowami śmieciowymi. - Jedną z tych konsekwencji jest staż pracy osób, które przez 10-20 lat pracowały na umowę-zlecenie albo były na jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadziły firmy. Państwo traktuje je jak osoby, które nic nie robiły. I nie wlicza im tego produktywnego czasu do stażu pracy - wyjaśniała. Jednym z rozwiązań tego problemu ma być zmiana w prawie, zgodnie z którą do stażu pracy będą wliczały się także lata przepracowane na umowach cywilnoprawnych i jednoosobowej działalności gospodarczej.

