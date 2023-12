Co dalej z CPK? Koalicja Obywatelska ujawnia plany

Do projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego odniósł się we wtorkowym exposé premier Donald Tusk. - Przyszłość CPK rozstrzygnie się w sposób transparentny - deklarował, dodając, że minister infrastruktury Dariusz Klimczak, a także pełnomocnik rządu ds. CPK, "w sposób otwarty, czytelny, bez jakichś dziwnych sytuacji [...] zdecydują o tym, jaka jest przyszłość CPK i będą uczestniczyli w tym procesie wybitni i bezstronni eksperci".

- Będzie to projekt, który będzie służył Polsce w sposób najbardziej racjonalny - zapowiedział Tusk. Podczas kampanii wyborczej politycy obecnego obozu rządzącego wyrażali opinię, że Centralny Port Komunikacyjny to przejaw megalomanii oraz że mieszkańcy są bezprawnie wywłaszczani ze swoich domów.

CPK - co dalej z flagową inwestycją PiS?

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Ok. 37 km na zachód od Warszawy na obszarze ok. 3 tys. ha ma zostać wybudowane lotnisko, które w pierwszym etapie ma być w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. Według planu w skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie maksymalnie 2,5 godziny.

W środowym wywiadzie dla Polskiego Radia poseł KO Grzegorz Napieralski został zapytany o przyszłość CPK. Polityk tłumaczył, że będzie powołany pełnomocnik ds. tej inwestycji. - Znana bardzo postać, poseł Maciej Lasek, z tego co mi wiadomo. Osoba bardzo kompetentna, świetnie do tego przygotowana - zapewnił.

- Po to jest parlament, komisje, by nie na zapleczu jakiejś partii politycznej, tylko właśnie w parlamencie wraz z rządem, takie decyzje zapadały - podkreślił Napieralski.

Poseł dodał, że aby podejmować decyzje ws. CPK, trzeba dysponować twardymi danymi. Zasygnalizował, że może pojawić się jakaś inna koncepcja, np. łączenia lotnisk regionalnych szybką koleją.

