Co dalej z kredytem 0 procent? Czarzasty: pójdźmy dwiema albo trzema drogami

Kredyt 0 procent ma jeszcze w tym roku zastąpić kredyt 2 procent, który zamknięto z powodu wyczerpania środków. Nowe rozwiązanie będzie jednak oferowane na odmiennych zasadach: zostanie wprowadzony próg dochodowy, a dla singli mocno obniżony maksymalny wiek. Program „Pierwsze mieszkanie” był krytykowany za przyczynienie się do wzrostu cen nieruchomości: w niektórych miastach podrożały one przez rok o 30 procent. Lewica jest przeciwko dopłatom, czy w rządzie dojdzie więc do poważnej kłótni?

Program mieszkaniowy rządu. Lewica przeciw dopłatom do kredytów

Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Lewicy, był „Gościem Radia ZET”. Bogdan Rymanowski w „krótkiej piłce” zapytał go, czy państwo powinno dopłacać do rat spłacanych przez kredytobiorców. - Nie – odpowiedział Czarzasty. Aż 84 procent głosujących w sondzie na RadioZET.pl uważa podobnie, jak współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Dopytywany o to, czy w takim razie szykuje się kłótnia o mieszkania, w koalicji rządzącej, Gość Radia ZET zapewnił, że „nie szykuje się żadna kłótnia w koalicji”. Polityk dodał jednak, że „dopłaty do kredytów powodują wzrost ceny mieszkań, deweloperzy zwiększają ceny, a banki podnoszą opłaty”.

Jego zdaniem „ci, którzy mają zdolność kredytową mogą iść ścieżką [dopłat – red.], kupując droższe mieszkania, co proponuje polityk PSL, a ci, którzy nie mają zdolności, żeby mieli zabezpieczoną ścieżkę, którą proponuje Lewica”.

Krzysztof Hetman z PSL, minister infrastruktury, przedstawił założenia dotyczące programu „Kredyt 0 procent”. Szef MRiT przekazał, że w programie jest propozycja wprowadzenia limitu wiekowego dla singli. - Single będą mogli do 35. roku życia korzystać z tego programu- powiedział. Hetman poinformował, że propozycja programu zakłada także kryteria dochodowe. - Nasza propozycja zakłada, że dla 1-osobowego gospodarstwa limit to 10 tys. zł brutto, 2-osobowego - 18 tys. zł brutto - powiedział. Niższa ma być także kwota kredytu, który będzie objęty dopłatami.

Co w takim razie zrobią rządzący? - Będą w ramach koalicji rozmowy. Dopuszczam sytuację, żeby kryzys mieszkaniowy, który obejmuje 1,5 mln braku mieszkań, był realizowany w różny sposób – powiedział współprzewodniczący Lewicy. Co to dokładnie oznacza? - Pójdźmy dwiema albo trzema drogami, którą proponuje Lewica – obejmuje tych, których nie stać na kredyt, to jest budowanie na tani wynajem – zaapelował Gość Radia ZET. Jego zdaniem trzeba zrobić wszystko, by rozwiązać kryzys mieszkaniowy.

Źródło: Radio ZET