Co jeśli Ukraińcy nie wrócą do kraju? Ekspert nakreślił czarny scenariusz

Wojna w Ukrainie zmusiła do ucieczki miliony kobiet z dziećmi. Bloomberg podał, że 2,8 mln kobiet w wieku produkcyjnym znalazło schronienie w innych krajach. Według analityka Aleksandra Isakowa część z nich może już nigdy nie powrócić do Ukrainy, co w przeliczeniu na koszty ekonomiczne będzie kosztowało naszych wschodnich sąsiadów 10 proc. przedwojennego PKB.

Co jeśli Ukrainki nie wrócą do kraju? Koszty liczone są w miliardach

Nawet na 20 mld dolarów rocznie Bloomberg oszacował straty dla Ukrainy wynikające z odpływu kobiet z rynku pracy. Z pomocą przyjść może unijny pakiet pomocy dla broniącego się przed Kremlem kraju, który częściowo straty te zrekompensuje.

- Dla mnie osobiście zwycięstwo nadejdzie wówczas, gdy ukraińskie rodziny zjednoczą się na Ukrainie, a nie za granicą. Dlatego najważniejszym obecnie zadaniem dla Ukrainy, dla ukraińskiego rządu, jest zrobienie wszystkiego, co tylko możliwe, by kobiety i dzieci powróciły do swoich mężów - powiedziała wiceminister gospodarki Tetiana Bereżna w wywiadzie dla Bloomberga.

„Dziesiątki tysięcy zabitych żołnierzy i cywilów, jeszcze większa liczba rannych lub osób po zbyt traumatycznych przeżyciach, by móc powrócić do pracy, dodatkowo zmniejszy liczbę konsumentów i pracowników, którzy są niezbędni dla uzdrowienia gospodarki” - oceniła agencja. Odpływ kobiet z Ukrainy nie pozostanie także bez wpływu na dzietność.

RadioZET.pl/PAP/Bloomberg