Co to jest podatek hipotetyczny? Nowość w rozliczeniu za 2022 rok

Polski Ład w 2022 roku namieszał w podatkach, czego konsekwencje widzimy przy rozliczeniu się ze skarbówką. Wielu podatników zadaje sobie pytanie, czy w rozliczeniu uwzględniać ulgę dla klasy średniej, która obowiązywała od stycznia do lipca minionego roku. Arkadiusz Jedynak, przedstawiciel resortu finansów, wyjaśnił w rozmowie z naszą redakcją, że skarbówka weźmie ją pod uwagę przy wyliczeniu hipotetycznego podatku.

PIT 2023. Hipotetyczny podatek należny

Hipotetyczny podatek należny to kwota podatku, która wynika z różnicy pomiędzy opodatkowaniem przychodów według zasad Polskiego Ładu obowiązujących do końca czerwca 2022 roku a zasadami obowiązującymi od lipca 2022 roku – wyjaśnił resort finansów. O co w tym chodzi?

- W zeznaniu rocznym ulga dla klasy średniej została zlikwidowana z mocą wsteczną. Nie ma jej w systemie i nie wykazujemy jej w zeznaniu. Przyjmujemy, że lipcowe zmiany podatkowe wyszły podatnikom na korzyść. Jest jednak pewien odsetek podatników, dla których ulga dla klasy średniej była korzystniejsza. Dlatego też powstał ten mechanizm – mówił Arkadiusz Jedynak.

Hipotetyczny podatek to taki, który byłby należny, gdyby ulga dla klasy średniej nie została zlikwidowana. Takich obliczeń dokonuje Krajowa Administracja Skarbowa, a wynik może być dwojaki. Może się okazać, że hipotetyczny podatek należny jest wyższy od zadeklarowanego i wtedy nic się nie dzieje, nie będziemy kazali podatnikom dopłacać. Może się też okazać, że podatek z ulgą dla klasy średniej mógł być niższy. Arkadiusz Jedynak, Dyrektor Departamentu Poboru Podatków, Ministerstwo Finansów

- My wówczas w ciągu 21 dni od dnia złożenia zeznania poinformuje podatnika o nadpłacie i zwrócimy mu różnicę – wyjaśnił nasz rozmówca.

Resort finansów przygotował także specjalny kalkulator hipotetycznego podatku należnego. Mechanizm uwzględnia ulgę dla klasy średniej oraz skalę podatkową ze stawkami 17 proc. i 32 proc., które obowiązywały do 30 czerwca 2022 roku. Aby oszacować, ile wynosiłby podatek liczony „po staremu” (czyli według systemu obowiązującego w pierwszym półroczu 2022 roku), należy podać dane z PIT-11. Co ważne, wyliczenia resortu mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń w stosunku do organu podatkowego. Kluczową będzie informacja, którą dostaniemy od skarbówki.

