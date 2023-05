Co z wypłatami 14. emerytury? Prezes ZUS: nie z systemu ubezpieczeń społecznych

14. emerytura w 2023 roku na razie wciąż jest tylko obietnicą – żadne przepisy nie zostały jeszcze uchwalone, rząd przyjął dopiero treść projektu uchwały, który chce przekazać do Sejmu. Proponownym rozwiązaniom, które dodatkowe świadczenie dla emerytów ma wprowadzić już na stałe, przyjrzał się ZUS. Prezes Zakładu Gertruda Uścińska, wytłumaczyła, jak będą wyglądać wypłaty i skąd wezmą się na to pieniądze.

14. emerytura w 2023 roku. Wyjaśnienia ZUS

13. emerytura trafiła do seniorów nie bez problemów: na wypłaty zabrakło 5 mld zł, rząd sięgnął więc po środki z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Świadczenie zostało ponadto obłożone podatkiem PIT, przez co z 250 zł brutto podwyżki na rękę emerytom i rencistom zostało zaledwie 37 zł. Powody oszczędzania na emerytach wytłumaczył w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Z powodu braku środków waloryzacja 500 plus do 800 plus zostanie przeprowadzona dopiero w 2024 roku. Pojawiły się także obawy, że budżet może nie wytrzymać wypłat „czternastek”.

Oglądaj

Szefowa ZUS podkreśliła, że „czternastki” nie są finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). - To świadczenie nie jest związane z systemem ubezpieczeń społecznych, nie zależy od składek, przysługuje znacznie szerszemu gronu osób, niż osoby pobierający emerytury i renty z FUS: rolnikom, mundurowym, osobom pobierającym renty socjalne, emerytury pomostowe, zasiłki przedemerytalne i innym - wyjaśniła prof. Uścińska.

- Po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie wypłacane przez ZUS i inne organy rentowe dla emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe. Dotychczas czternastka została wypłacona w 2021 oraz 2022 roku. Będzie to już zatem trzeci rok wypłat tego świadczenia - podkreśliła szefowa ZUS. Obecny projekt ustawy zakłada, że czternastka w pełnej wysokości wyniesie 1588,44 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura.

- W przypadku osób ze świadczeniem głównym między 2900 zł a 4438,44 zł czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład do renty 3200 zł będzie przysługiwać czternastka w kwocie 1288,44 zł. Minimalna wysokość czternastki będzie musiała wynieść co najmniej 50 zł, aby świadczenie przysługiwało - zaznaczyła prof. Uścińska.

Rozwiązanie będzie stosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Według rządowych danych czternastkę otrzyma w tym roku w sumie ok. 8,3 mln emerytów i rencistów, w tym ponad 5,8 mln osób dostanie wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ponad 1,3 mln osób w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie.

RadioZET.pl/ZUS/PAP