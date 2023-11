Co ze świadczeniami po wygranej opozycji? Morawiecki: oszustwo wyborcze

Babciowe, kredyt 0 procent, podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł – to część ze 100 konkretów zapowiedzianych przez Koalicję Obywatelską. Po wyborach Ministerstwo Finansów opublikowało spóźniony o 2 miesiące raport z wykonania budżetu i pojawiły się głosy o powstaniu „dziury Morawieckiego”. PiS początkowo komentowało, że nowym programem Platformy stało się powiedzenie „pieniędzy nie ma i nie będzie”, po pewnym czasie zmieniło jednak narrację i zaczęło tłumaczyć, że środki na wszystko są. - Ja rozumiem głosy propagandystów Platformy. Rozumiem „ekspertów” od czarnego PR-u, adeptów goebbelsowskiej filozofii, że kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. Ale prawda jest taka, że zostawiamy finanse publiczne w bardzo dobrym stanie – zadeklarował premier Mateusz Morawiecki.

Finanse publiczne „w bardzo dobry stanie”. Morawiecki zachwala budżet

Z każdych 100 ciężko zarobionych złotych brutto państwo zabiera nam łącznie 60 zł w składkach, podatkach, akcyzach, opłatach i innych daninach. W rezultacie na zakup produktów i usług z naszych 100 zł zostaje nam realnie tylko złotych 40. Tak wynika z wyliczeń Warsaw Enterprise Institute, którego wiceprezes, Piotr Palutkiewicz, był gościem podcastu „Biznes. Między wierszami”. Część tych zobowiązań to PIT, czyli podatek dochodowy, płacony obecnie od nadwyżki od 2500 zł brutto miesięcznie.

Oglądaj

- Wpływy z podatków - przy tych wszystkich tarczach ochronnych, obniżkach podatków CIT i PIT, jakie wprowadziliśmy - nie rosną tak dynamicznie, ale trzeba nas rozliczać przez pryzmat ośmiu lat – przyznał premier Morawiecki. Obecny szef rządy podkreślił, że PiS podwoiło dochody do budżetu państwa - przy obniżce podatków na prawie 60 mld. - To 115 procent wzrostu! Proszę pokazać mi drugi kraj na świecie, który przy takiej obniżce podatków, doprowadziłby do więcej niż podwojenia budżetu. A zobaczcie na marne wyniki rządów Tuska. Wzrost o paręnaście procent. Dlaczego? Bo oni nie umieją zarządzać budżetem. Doprowadzili do monstrualnego deficytu budżetowego. To dane Eurostatu – stwierdził premier.

Wyjaśnił ponadto, że koszty obsługi długu „wzrastają ze względu na pandemię, inflację, wojnę na Ukrainie i ryzyka geopolityczne”. - Przyznaję, to wzrasta - ale to nie ma nic wspólnego z polityką gospodarczą PiS. Te koszty wzrastają tak samo w Czechach, we Włoszech, Rumunii, na Litwie, Łotwie czy na Słowacji – zaznaczył Morawiecki.

- Każdy, kto ma odrobinę dobrej woli wie, że niezależnie, powtarzam: niezależnie od rodzaju funduszu, czy kategorii budżetowej, wszystko i tak na koniec ląduje w jednym worku pod nazwą: państwowy dług publiczny. To dlatego rynki finansowe były i są spokojne. Bo widziały naszą politykę fiskalną, politykę finansową. A opozycja wściekała się, że dobrze nam idzie i próbowała widzieć drzazgę w naszym oku, zapominając o belce w swoim – podkreślił premier.

Jak mówił, w całej tej sprawie chodzi o to, że „opozycja chce się wycofać z obietnic wyborczych i uzasadnić to wycofanie się poprzez takie żonglerki liczbami”. - Za chwilę się okaże, że nie da się podwyższyć kwoty wolnej, że nie da się wdrożyć dobrowolnego ZUS-u, że nie da się wprowadzić babciowego, nie będzie kredytu zero procent itd. Dlaczego? Bo to było oszustwo wyborcze. Ale społeczeństwo będzie tego pilnować i rozliczać. Stąd ta panika w ich oczach i stąd sięganie po metody Jerzego Urbana - zakończył.

Źródło: Radio ZET/Interia/PAP