Coraz mniej chętnych na pieniądze od państwa. „Widzimy tendencję spadkową”

Bezpieczny kredyt 2 procent to już ponad 80 000 wniosków, z czego 30 000 zostało rozpatrzone pozytywnie. - Widzimy jednak pewną tendencję spadkową, jeśli chodzi o liczbę wpływających wniosków w poszczególnych tygodniach. (...) Ta górka wydaje się, że została osiągnięta i teraz są te osoby, które nie planowały tego w lipcu czy w sierpniu, tylko te, które realnie chciały złożyć wniosek pod koniec roku - powiedział minister. Zainteresowanie programem było tak duże, że pojawiły się głosy, że zabraknie pieniędzy na nowe kredyty w 2024 roku.

„Tendencja spadkowa”. Buda podsumował bezpieczny kredyt 2 procent

Pytany o dalsze losy programu, Buda poinformował, że zostały przewidziane środki „na najbliższy czas na ten program, tak, żeby jeszcze wprowadzić kredyt 0 procent” zgodnie z zapowiedziami Koalicji Obywatelskiej.

- W 100 konkretach KO jest zapis, że w 100 dni będzie ten kredyt wprowadzony. Zakładając pomyślny dla nich scenariusz, że nam się już rządu nie uda utworzyć, a im się uda, to mniej więcej od grudnia należy te 3 miesiące liczyć, więc mniej więcej na początku marca powinien być ten kredyt 0 procent wprowadzony, do początku marca tych środków starczy - zaznaczył.

Pytany, czy oprócz banku Santander, który ma dołączyć do 12 instytucji udzielających bezpiecznego kredytu 2 proc. są jeszcze inne zainteresowane uczestnictwem w programie odpowiedział, że tak, i trwa procedowanie wewnętrznych zgód korporacyjnych na taki udział. Dodał, że są to banki z „tak małym” udziałem w rynku, że właściwie jest on nieistotny z punktu widzenia całego programu oraz jego wydolności.

Obowiązująca od 1 lipca ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadziła m.in. bezpieczny kredyt 2 procent z dopłatą państwa do rat oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii z budżetu państwa. Mają one być udzielane do 31 grudnia 2027 roku przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK i wprowadzą produkt do swojej oferty.

Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat. W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie MRiT, wyniesie dla kredytobiorcy 2 procent powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe - jeśli będą pobierane. Jeśli w okresie przysługiwania dopłat do rat kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je innej osobie lub kupi inną nieruchomość, utraci prawo do dopłat, a uzyskane po tym terminie wsparcie będzie musiał zwrócić.

Źródło: Radio ZET/PAP