Coraz mniej seniorów dostaje gotówkę. ZUS podsumował wypłaty

Emerytura w przypadku najmłodszych seniorów niemal zawsze trafia na konto bankowe beneficjenta. Serwis Prawo.pl powołał się na dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące liczby nowych emerytur przelewanych na konto bankowe. Z analizy wynika, że większość seniorów odeszła już od gotówki i emerytury „do ręki”.

Koniec emerytury w gotówce? ZUS: nowe świadczenia niemal zawsze na konto

Z danych opublikowanych w serwisie wynika, że w maju 2023 roku ZUS przekazał na rachunek bankowy 79,8 proc. emerytur. Dla nowo przyznanych świadczeń wskaźnik ten przekroczył 85 proc. – wynika z raportu ZUS.

Odsetek emerytur przyznawanych na konto regularnie wzrasta: od 76 proc. w grudniu 2020 roku do niemal 80 proc. w maju br. Zmniejsza się jednocześnie odsetek emerytur wypłacanych w gotówce. „W tym czasie o ponad 10 pp. zmniejszył się volumen świadczeń dostarczanych za pośrednictwem Poczty Polskiej SA (tj. o ponad 170 tys. osób), przy równoczesnym wzroście ogólnej liczby emerytów o 192 tys. osób (tj. o 3,2 proc.)” – czytamy w serwisie Prawo.pl.

Z danych wynika, że najwyższy poziom ubankowienia zaobserwować można wśród „młodych” emerytów (60-latków i wcześniejszych emerytów). Odsetek osób przed 60 rokiem życia pobierających świadczenia na rachunek bankowy przekracza 97 proc. Nieco bardziej do gotówki przywiązane są osoby 80 plus, gdzie poziom ubankowienia wynosi 57,6 proc.

Zdaniem ekspertów liczba świadczeń przelewanych na konta bankowe będzie rosła, a listonosze z gotówką dla seniorów będą mieli coraz mniej pracy. Nie oznacza to jednak, że gotówka zniknie z obiegu na linii ZUS – świadczeniobiorca tak jak np. przypadku 500 plus lub 300 plus.

– Osoby najstarsze pobierają emeryturę w formie gotówkowej i te osoby tak będą pobierały nadal. Zasadniczo nic w tej grupie wiekowej nie powinno się zmieniać. W przyszłości jednak myślę, że nawet 90 proc. i więcej wszystkich świadczeń będzie wypłacana na rachunek bankowy. Wraz z postępem technologicznym wypłata emerytur w formie gotówkowej będzie stawała się coraz bardziej niszowa, ale taka forma też powinna pozostać, bo są osoby, które wolą otrzymywać pieniądze do ręki – podsumował dla Prawo.pl Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting, założyciel Debaty Emerytalnej.

RadioZET.pl/Prawo.pl