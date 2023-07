CPK: 28 mln zł zysku za 2022 rok. Jak do tego doszło?

Centralny Port Komunikacyjny od kilku lat przygotowuje ogromną infrastrukturalną inwestycję, która docelowo ma stać się hubem transportowym dla naszego regionu. Obecnie jednak na terenach, na których powstać ma lotnisko, nie prowadzone są jeszcze żadne prace. Przynosząca coraz większe straty spółka w 2022 roku zaskoczyła, chwaląc się zyskiem wynoszącym dobre 28 mln zł. W osiągnięciu tego wyniku wydatnie pomogły CPK dwie instytucje: KZN i KOWR.

CPK z zyskiem za 2022 rok. Jak „zarobił” 28 mln zł?

- Spółka Centralny Port Komunikacyjny odnotowała 28 mln zł zysku za 2022 rok wobec 169 mln zł straty za 2021 rok - poinformował wiceprezes ds. finansowych Andrzej Alot. Spółka zatrudniała w ubiegłym roku 638 osób.

Dodał, że zysk spółki to efekt m.in. przejęcia z Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) gruntów oferowanych później mieszkańcom obszaru przyszłego lotniska jako nieruchomości zamienne. - Przychód, jaki CPK zanotował z tytułu nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości Skarbu Państwa sięgnął w 2022 roku 124 mln zł - wyjaśnił wiceprezes Alot.

Ponieważ koszty – nakłady na inwestycje, płace itp. – były niższe od wartości przekazanych gruntów i innych przychodów, w bilansie rocznym wykazano zysk. Alot podkreślił, że w 2022 roku istotnie wzrosły nakłady na realizację inwestycji lotniskowych i kolejowych, które - jego zdaniem - znacząco przyspieszyły. - W ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wyniosły 463 mln zł, a w 2021 roku było to ok. 69 mln zł – poinformował wiceprezes CPK.

Jak dodał, przychody finansowe w 2022 roku sięgnęły 63,7 mln zł. - To efekt wzrostu wartości obligacji w portfelu spółki CPK wynikający ze zbliżającego się terminu ich wykupu oraz zmian oczekiwań rynku co do przyszłego poziomu stóp procentowych - wyjaśnił.

Wiceprezes przekazał, że na koniec 2022 roku zatrudnienie w spółce wzrosło do 638 osób wobec 493 w 2021. Jak dodał, w ciągu 12 miesięcy do spółki dołączyli m.in. kolejni inżynierowie, architekci, prawnicy, informatycy, specjaliści od zamówień publicznych, od pozyskiwania nieruchomości, od projektowania infrastruktury torowej. W związku z tym wzrosła również kwota przeznaczona na wynagrodzenie pracowników – z 45 mln zł do 66 mln zł. - Prognozujemy, że dalsze wzrosty zatrudnienia będą, ale będzie to wzrost organiczny - powiedział.

- Wynagrodzenie członków zarządu w 2022 roku wyniosło 2,4 mln zł wobec 2 mln zł w roku 2021 - powiedział Alot. Jak tłumaczył, wzrost wynagrodzenia wynika z premii, w 2021 roku jej nie było. W ubiegłym roku zarząd liczył trzy osoby, teraz są cztery.

Z kolei wynagrodzenie rady nadzorczej sięgnęło 191 000 zł wobec 144 000 zł rok wcześniej. Wzrost wynagrodzenia członków zarządu wynika z wypłaty wynagrodzeń zmiennych w 2022 roku - podał wiceprezes.

RadioZET.pl/PAP