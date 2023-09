CPK dostał Polskie Porty Lotnicze. „Kontynuacja funkcji Lotniska Chopina w nowym miejscu”

Centralny Port Komunikacyjny stał się właścicielem Polskich Portów Lotniczych S.A. - Pełnomocnik rządu ds. CPK wniósł akcje spółki Polskie Porty Lotnicze (PPL) do Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ten sposób spółka PPL dołączyła do Grupy Kapitałowej CPK skupiającej główne aktywa i procesy inwestycyjne dla infrastruktury lotniskowej w Polsce - poinformował w piątkowym komunikacie rzecznik CPK Konrad Majszyk. Spółka poinformowała, że przejęcie „zapewni kontynuację funkcji Lotniska Chopina w nowym miejscu, w lepszym standardzie i gwarantując zwiększenie liczby miejsc pracy”.

Lotnisko Chopina przeniesiona na CPK? Spółka dostała PPL

- Włączenie PPL do CPK przyniesie liczne pozytywne rezultaty. Po pierwsze, w ten sposób powstała silna grupa kapitałowa, która zarządza najważniejszymi państwowymi aktywami lotniskowymi. Po drugie, dzięki dokonanej konsolidacji Grupa Kapitałowa CPK będzie dominowała w naszym regionie Europy. Po trzecie, ten ruch usprawni budowę infrastruktury CPK, która zapewni kontynuację funkcji Lotniska Chopina w nowym miejscu, w lepszym standardzie i gwarantując zwiększenie liczby miejsc pracy - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie spółki CPK.

„W dniu 25 maja 2023 r. została podjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów decyzja dotycząca rozstrzygnięcia na korzyść Pełnomocnika Rządu RP ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego rozbieżności między Ministrem Infrastruktury, a ww. Pełnomocnikiem w zakresie konieczności przeniesienia ruchu cywilnego z Lotniska Chopina na CPK” – zapisano wcześniej w rządowej strategii dotyczącej ruchu lotniczego w Polsce. Decyzja oznacza w praktyce zamknięcie warszawskiego lotniska dla ruchu cywilnego i przeniesienie go do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- Przejęcie kontroli nad PPL zapewnia spójny rozwój polskiego sektora lotniczego. Dzięki niemu jesteśmy w stanie lepiej zintegrować działalność inwestycyjną i cele programu CPK, przygotować się do przeniesienia ruchu cywilnego i sprawdzić technologie, które zostaną następie zastosowane na nowym lotnisku - stwierdził prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany.

Jak wynika z prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), w 2060 r. lotnisko może obsługiwać do 65 mln pasażerów. Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.