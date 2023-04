CPK przejmie Polskie Porty Lotnicze? Jest wniosek do UOKiK

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to kluczowa inwestycja Prawa i Sprawiedliwości. Lotnisko wraz z całą infrastrukturą kolejową to przedsięwzięcie na lata, które pochłonie ze wspólnej kasy miliardy złotych. Z informacji na stronie internetowej UOKiK wynika, że spółka CPK sięgnie po więcej: kontrolę nad Polskimi Portami Lotniczymi.

CPK chce przejąć kontrolę nad Polskimi Portami Lotniczymi

Jak przypomniała PAP, 2 października 2022 r. w życie weszła ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, która rozpoczęła proces przekształcenia PPL w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze, a następnie przyłączenia jej do Grupy Kapitałowej CPK.

1 kwietnia br. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zostało przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną i zmieniło nazwę na Polskie Porty Lotnicze.

fot. UOKiK

Jak zapisano, ostatnim etapem realizacji założeń ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK będzie wniesienie przez pełnomocnika rządu ds. CPK akcji spółki PPL S.A. do spółki CPK, co powinno się wydarzyć do końca III kwartału br.

RadioZET.pl/UOKiK/PAP