Cud na stacjach paliw. Kierowcy w szoku, pokazali paragony

Ceny paliw praktycznie nie drgnęły, choć z dniem 1 stycznia 2023 roku przestała obowiązywać na nie tarcza antyinflacyjna. Dzięki niej podatek VAT przy tankowaniu wynosił 8 proc., ale od niedzieli jest to już 23 procent.

Benzyna nie podrożała jednak w praktyce dzięki sprytnemu zabiegowi Orlenu, który jeszcze w Sylwestra obniżył ceny hurtowe o kilkanaście procent. Niższe marże w nowym roku „wyrównują” podwyżki z tytułu wzrostu opodatkowania.

Cud na stacjach paliw. Ceny nie drgnęły, ale jest druga strona medalu

"Cudów na Orlenie ciąg dalszy! Dziś znów paliwa na Orlenie tanieją o 14-13% w 2 dni. Giełdy zamknięte, forex zamknięty, rynek ropy zamknięty. A w Orlenie taniej i taniej" – przypomniał w Nowy Rok analityk Rafał Mundry.

Wcześniej pisaliśmy, że bez takiego zabiegu, a z podwyżką VAT benzyna i olej napędowy powinny w teorii podrożeć nawet o 1 zł na litrze. Chwyt Orlenu nastąpił po to, by kierowcy nie weszli w 2023 rok z szokiem cenowym. Jednocześnie oznacza to, że w ostatnich tygodniach 2022 roku kierowcy tankowali drożej wskutek działań Orlenu, który kupował paliwa po wyższych marżach.

Jeden z internautów wybrał się na stację benzynową Orlenu zarówno w Sylwestra 2022, jak i 1 stycznia 2023 roku. Przy tankowaniu w sobotę, kiedy obowiązywał niższy VAT, płacił za paliwo 6,49 zł za litr. Tuż po północy, gdy dokupił niewielką ilość benzyny, również płacić 6,49 zł za litr, ale przy 23-procentowym podatku.

Radykalna decyzja Orlenu nastąpiła w czasie stabilnej ceny ropy i w miarę równym kursie złotego. Orlen do tej pory nie komentował działań w sprawie zapobiegania podwyżkom za benzynę. "Gdy dziś będziecie tankować paliwo, to pamiętajcie, że Obajtek i Orlen przez ostatnie miesiące drenowali Wasze portfele w nieuzasadniony sposób" - komentował w sieci Jarosław Makowski.

RadioZET.pl/Twitter