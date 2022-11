Cyber Monday okazją dla oszustów. Uwaga na fałszywych kurierów

Cyber Monday to złoty interes dla sprzedawców w sieci, którzy zachęcają do zakupów w - przynajmniej na pozór – korzystniejszych cenach. Wzmożony ruch w e-sklepach obserwują oszuści, którzy polują na dane osobowe Polaków. Z danych Dokumentów Zastrzeżonych wynika, że w całym 2021 r. udaremniono próby wykorzystania skradzionych danych na łączną kwotę prawie 340 mln zł. To o 32 proc. więcej niż rok wcześniej.

Cyber Monday, czyli jak robić zakupy w sieci i chronić dane osobowe

Prawie 60 proc. Polaków uważa, że ich dane osobowe przetwarzane przez aplikacje i serwisy internetowe nie są bezpieczne – wynika z badania serwisu ChronPESEL.pl. Choć konsumenci w większości czują się bezpiecznie, to dbałość o dane osobowe w praktyce pozostawia wiele do życzenia. Co trzeci Polak używa jednego hasła do logowania w kilku miejscach, a 1 na 10 nie ma oporów przed otwieraniem podejrzanych wiadomości e-mail.

To swego rodzaju „prezent” dla oszustów, którzy tylko czekają na potknięcie konsumenta i utratę czujności.

– W przypadku kliknięcia w umieszczony w takim e-mailu odnośnik lub pobrania załączonego pliku, na komputerze ofiary zainstalowane zostanie szkodliwe oprogramowanie, dzięki któremu cyberprzestępcy zyskają dostęp do danych i haseł właściciela. Zdobyte w ten sposób informacje wykorzystają do wyczyszczenia naszego konta albo, podszywając się pod nas, do wyłudzenia pożyczki, podpisania umowy leasingowej lub zakupu sprzętu elektronicznego – wyjaśnił Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.

Jak wynika z badania, jedynie 5 na 6 osób ma zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, które może zapobiec wyłudzeniom, identyfikując zagrożenie. W przypadku telefonów komórkowych sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Brak zainstalowanych programów powstrzymujących instalację wirusów deklaruje aż 30 proc. ankietowanych. W przypadku osób między 18 a 24 r.ż. to prawie 44 proc.

Wśród najpopularniejszych metod oszustwa nadal króluje podszywanie się pod kurierów, szczególnie w czasie przedświątecznych zakupów. Przestępcy z dużym prawdopodobieństwem zakładają, że czekamy wówczas na przesyłkę i przesyłają nam SMS-a lub maila, podając się za pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W treści często widnieje informacja o wstrzymaniu przesyłki, a rozwiązać ten fikcyjny problem można jedynie poprzez kliknięcie w nieznany link. Oszuści równie sprawnie wyłudzają dane i pieniądze podszywając się pod pracowników banków lub serwisów transakcyjnych.

– Pamiętajmy, żeby nie klikać w linki otrzymane w podejrzanych e-mailach, a zakupy i transakcje bankowe róbmy za pośrednictwem oficjalnych stron lub aplikacji mobilnych. Zawsze weryfikujmy też adresy stron, z których otrzymaliśmy wiadomość. Często okazuje się, że to nie jest przekierowanie do atrakcyjnej promocji. Żeby to sprawdzić, wyszukajmy ręcznie stronę w przeglądarce. Nie zapominajmy też o tym, żeby zapoznać się z regulaminem sklepu internetowego, w którym chcemy zrobić zakupy i przeczytajmy opinie innych klientów na jego temat. Pamiętajmy o stosowaniu skomplikowanych i unikalnych haseł oraz korzystajmy z programów antywirusowych, które zapewnią bezpieczeństwo w przypadku podstawowych zagrożeń, wysyłając ostrzeżenie przed pobraniem niebezpiecznym plików i informując o niezweryfikowanych stronach – podsumował Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.

RadioZET.pl/ChronPESEL.pl