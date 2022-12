Czarnek bierze się za emerytury. Zapowiedział ważne zmiany

Emerytury przysługują Polkom po ukończeniu 60. roku życia oraz Polakom po osiągnięciu 65 lat, chociaż rząd zapowiedział podwyższenie efektywnego wieku emerytalnego. Wybrane grupy zawodowe mogą przechodzić w stan zawodowego spoczynku wcześniej – tak było między innymi z nauczycielami. Przemysław Czarnek zapowiedział, że sprawie powrotu wcześniejszych emerytur zostanie poświęcone następne spotkanie ze związkowcami.

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Zapowiedź Czarnka

Przemysław Czarnek wyjaśnił, że kwestia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli musi zostać podjęta z powodu sytuacji demograficznej widocznej w polskich szkołach. Trafia do nich coraz mniejsza liczba dzieci, co w przyszłości oznaczać będzie mniejsze zapotrzebowanie na dostępność ciała pedagogicznego.

Minister Edukacji i Nauki zapowiedział podjęcie rozmów w tej sprawie. Z zapowiedzi nie wynika, czy chodzi o faktyczną troskę o los nauczycieli, czy tylko o pretekst w uderzenie przed wyborami w poprzedni rząd.

- Kolejne spotkanie będzie poświęcone wcześniejszym emeryturom, zabranym przez Donalda Tuska i jego rząd, musimy do tego wrócić. Już za 2-3 lata będzie problem z godzinami, bo będzie coraz mniej dzieci w szkołach, związkowcy też o tym wiedzą — powiedział Czarnek w programie „Sedno Sprawy” w Radiu Plus.

Rozmowy to część dialogu, do którego doszło z powodu gotowości środowiska nauczycielskiego do przeprowadzenia akcji protestacyjnej. Pedagodzy chcą między innymi urealnienia podwyżki wynagrodzeń w 2023 roku, która według rządowych planów ma być znaczne niższa od inflacji.

- Kwestia strajku to decyzja związku. Nie słyszeliśmy żadnych zapowiedzi tego rodzaju podczas naszych spotkań. W sytuacji, kiedy podnosimy subwencję oświatową o rekordowe 11,4 mld zł, strajkowanie w takiej sytuacji byłoby nieporozumieniem. Zawsze chcemy rozmawiać i być w dialogu po to, żeby wprowadzać rozwiązania sprzyjające wykonywaniu zawodu nauczyciela. Takie przyjęliśmy już na ostatnim spotkaniu ze związkami — stwierdził Czarnek.

RadioZET.pl/Radio Plus