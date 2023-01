Czarnek o wcześniejszej emeryturze. „Nie treść tego projektu jest problemem”

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli ma być rozwiązaniem problemu, który w programie „Gość Radia ZET” zapowiedział Przemysław Czarnek: perspektywie masowych zwolnień nauczycieli. Pracę może w najbliższych latach stracić nawet 100 000 pedagogów. Zmiany w wieku emerytalnym będą zapewne ważnym elementem kampanii wyborczej – według sondażu przeprowadzonego dla Radia ZET, 45 procent Polaków chciałoby obniżenia wieku emerytalnego, a 32 procent jego podwyższenia.

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli. Rozmowy z prezes ZUS

Wcześniejsza emerytura to niższa emerytura – wynika z wyliczeń ekspertów. Żeby otrzymywać godne pieniądze na starość, trzeba więc sobie pomóc. Rząd nawet na to nalega, ustanawiając autozapis do PPK – wszyscy pracujący na etacie, którzy z tego programu uciekli, zostaną do niego ponownie wcieleni. Dr Tomasz Lasocki w podcaście „Biznes. Między wierszami” wyliczył, ile do środków z ZUS mogą dodać oszczędności z Pracowniczych Planów Kapitałowych – wygląda na to, że warto zastanowić się nad pozostaniem w programie.

Czarnek podkreślił podczas konferencji prasowej, że projekt przywrócenia możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę jest prosty, gdyż „treść artykułu 88 Karty nauczyciela”, usunięta w 2009 roku, także była prosta. - Nie treść tego projektu jest problemem - zaznaczył jednak szef MEiN.

Przemysław Czarnek wyjaśnił, że w sprawie dopuszczenia do wcześniejszego przechodzenia nauczycieli na emeryturę prowadzone są konsultacje z prezes ZUS prof. Gertrudą Uścińską. Od ich wyniku zależeć ma ostateczny kształt rozwiązania, które zostanie zaproponowane związkom zawodowym.

ZNP wyraził obawę, że wcześniejsze emerytury mogą zostać mocno ograniczone, na przykład do tylko trzech wybranych roczników pedagogów. Podejrzenia związku zdają się potwierdzać deklaracje Czarnka z konferencji prasowej.

Minister edukacji przyznał, że do przeanalizowania zostały zagadnienia dotyczące tego „czy, kiedy, których roczników nauczycieli i od którego roku – miałby ewentualnie dotyczyć przywilej przejścia na emeryturę nauczycielską, w związku również z tym, co jest absolutnie nieuniknione, czyli dużo mniejszą liczbą dzieci w polskich szkołach na przestrzeni kolejnych 4-5 lat”.

