Czarnek zapowiada zmiany w świadczeniach. „Program jest opracowany”

800 plus, zapowiedziane na początek 2024 roku, ma być tylko jednym z elementów nowej polityki prorodzinnej. Sugerował to już wcześniej Jarosław Kaczyński, przyznając, że „samo 500 plus nie zadziałało” i nie zwiększyło dzietności. Z najnowszych prognoz GUS wynika, że populacja Polski do roku 2060 spadnie o ponad 10 mln osób. Zapobiec temu ma nowy program PiS, który „będzie zaprezentowany niebawem”.

Czarnek: polityka prorodzinna będzie rozkręcana

Przemysław Czarnek odpowiadał na pytania Bogdana Rymanowskiego w audycji „Gość Radia ZET”. Minister nauki przedstawił między innymi plany PiS dotyczące zmian w polityce prorodzinnej, które mają odwrócić trendy demograficzne i uratować Polskę przed depopulacją.

Oglądaj

Prowadzący program zapytał ministra między innymi o problem dramatycznego spadku urodzeń w Polsce. Jako rozwiązanie tego problemu przedstawiany był początkowo program 500 plus, gdy jednak okazało się, że nie przynosi rezultatów i mimo wsparcia pieniężnego dla rodziców dzieci rodzi się coraz mniej, o tej spodziewanej roli świadczenia przestało się mówić.

- Całościowa polityka prorodzinna PiS będzie jeszcze bardziej rozkręcana. Nie chodzi tylko o pieniądze – zapowiedział Przemysław Czarnek. Szef MEiN podkreślił, że „chodzi o świadomość, wyzbycie się egoizmu, odpowiedzialność za przyszłe pokolenia”.

- Całkowity program jest opracowany, będzie prezentowany niebawem – zapowiedział polityk. Wcześniej partia rządząca podzieliła się wynikami badań dotyczących zakładana rodzin w Polsce. Okazało się, że jako największe problemy wskazywano brak własnego mieszkania oraz trudności ze znalezieniem opieki nad dziećmi. W odpowiedzi uruchomiono już bezpieczny kredyt 2 procent, wspierający w kupnie pierwszego mieszkania, oraz żłobkowe – dopłatę do opieki nad dziećmi dla rodziców, którzy chcą wrócić do pracy. Podobną rolę ma odgrywać zaproponowane przez PO „babciowe” – to 1500 zł miesięcznie dla matek, które będzie można przeznaczyć na opłacenie opieki, na przykład przekazując je pilnującym dzieci babciom i dziadkom.

- Nie bardzo wiadomo, co zrobić, bo 500 plus... No, myśli się o jakiś rewaloryzacjach, ale nie mogę teraz niczego teraz obiecywać. Natomiast wiadomo, że to samo nie zadziałało. Na pewno pewien postęp mogłyby przynieść tanie, łatwe do zdobycia mieszkania, ale to też nie wystarczy. Na pewno podnoszenie się pensji, jakieś inne zabezpieczenia o charakterze socjalnym, ale musimy też pamiętać, że tu chodzi przede wszystkim o kwestie kulturowe, bo one decydują – mówił Jarosław Kaczyński w październiku 2022 roku, na długo przed obwieszczeniem decyzji o podwyżce 500 plus do 800 plus.