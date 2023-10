Czas na sprzątanie po wyborach. Komitetom grożą surowe kary

Wybory parlamentarne to czas wzmożonej kampanii politycznej. Obywatele skazani są na spoty polityczne w przerwach reklamowych, a kierowcy co kilkadziesiąt metrów dostrzec mogą plakaty i banery z wizerunkami kandydatów na posłów i senatorów. Praktyka pokazuje, że taki krajobraz towarzyszy nam jeszcze długo po wyborach, a kodeks wyborczy obliguje komitety do usunięcia banerów i plakatów na 30 dni po głosowaniu.

Jak długo mogą wisieć plakaty wyborcze? „Kary nawet do 5 tys. zł”

Serwis Prawo.pl przywołał art. 110 Kodeksu wyborczego, z którego wynika, że pełnomocnicy wyborczy mają obowiązek usunąć banery, hasła i plakaty w terminie 30 dni po dniu wyborów. Mowa o plakatach na ścianach budynków, przystankach, tablicach i słupach ogłoszeniowych, czy też ogrodzeniach.

Prof. Anna Rakowska-Trela z Uniwersytetu Łódzkiego mówiła dla serwisu, że „obowiązkiem pełnomocnika wyborczego jest takie zorganizowanie kampanii, by po jej zakończeniu materiały zostały w terminie 30 dni usunięte”.

Jak czytamy, jeśli pełnomocnicy wyborczy nie usuną w miesiąc po wyborach materiałów agitacyjnych, wójt postanawia o ich usunięciu, a koszty ponoszą obowiązani. O jakich stawkach mowa? Komitet może „zarobić” grzywnę w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł. Do tego dochodzą koszty przymusowego usunięcia materiałów wyborczych.