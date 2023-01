Czas na wybór formy opodatkowania. Przez Polski Ład prawo zadziała wstecz

Podatki w 2022 roku dały się przedsiębiorcom we znaki. Polski Ład i jego lipcowa korekta, która weszła w życie pod nazwą Niskie Podatki, zrodziły pytania o opłacalność ryczałtu, skali podatkowej czy podatku liniowego jako formy opodatkowania biznesu. Do 20 lutego przedsiębiorcy mają czas na decyzję dotyczącą podatków w bieżącym, lecz także wyjątkowo za poprzedni rok.

Wybór formy opodatkowania 2023

Doradca podatkowy i partner w firmie Crido Michał Wodnicki w komentarzu dla PAP wyjaśnił, że przy wyborze formy opodatkowania prawo wyjątkowo zadziała wstecz i obejmie zarobki z 2022 roku. Przedsiębiorcy do 20 lutego zdecydują, w jaki sposób chcieliby opodatkować zarobki w rozpoczynającym się roku.

Wyjątkowo w tym roku po zamieszaniu z Polskim Ładem liniowcy i ryczałtowcy będą mogli przejść na skalę podatkową, według której rozliczą się za 2022 rok.

- Myślę, że przedsiębiorcy powinni praktycznie w tym samym czasie zdecydować, jak chcą się rozliczyć za rok 2022 oraz wybrać metodę rozliczania na rok 2023. To wymaga zarówno analizy przychodów i kosztów za rok mijający, ale także konieczna jest próba oszacowania kosztów i przychodów w roku nadchodzącym. Jednak oczywiście termin wyboru metody opodatkowania na rok 2023 przypada wcześniej, bo 20 lutego, tymczasem wybór metody rozliczenia się za rok 2022 jest możliwy do 2 maja – powiedział PAP doradca podatkowy i partner w firmie Crido, Michał Wodnicki.

Kluczem w wyborze formy opodatkowania w przypadku większości biznesów okaże się składka zdrowotna, której obliczenie zrewolucjonizował Polski Ład. Poniżej wyjaśniamy, jak ostatecznie (zgodnie ze stanem na dzień 9 stycznia 2023 roku) wygląda jej rozliczenie w przypadku danej formy opodatkowania.

Składka zdrowotna a forma opodatkowania biznesu

Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, składka zdrowotna wynosi 9 proc. od dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorcy na podatku liniowym od 2022 r. płacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. swojego dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się ryczałtem, składka zdrowotna wynosi 9 proc., liczona jest od podstawy:

dla firm o rocznych przychodach (pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne) do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wynosi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

dla przychodów przekraczających 60 tys. zł i nieprzekraczających 300 tys. zł (pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne) – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

dla przekraczających 300 tys. zł (pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne) – 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

U ok. 100 tys. podatników, którzy rozliczają się na karcie podatkowej, składka zdrowotna wynosi 9 proc. Jej podstawą jest wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Co z odliczeniem tej składki w PIT? Przedsiębiorcy na skali podatkowej w dalszym ciągu nie skorzystają z tej ulgi, ale za to zamiast 17 proc. PIT płacą 12 proc. Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej otrzymają preferencję w zakresie składki zdrowotnej – do ustalonego limitu. Roczny limit:

dla liniowców – 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu albo zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów);

dla ryczałtowców – 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu);

dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

- W przypadku podatku liniowego nie ma limitu wysokości składki zdrowotnej, podobnie zresztą jest w przypadku zasad ogólnych. A więc trzeba także zwrócić uwagę na składkę zdrowotną jako element obciążenia parafiskalnego. Ona jest relatywnie najniższa w przypadku rozliczenia z wykorzystaniem ryczałtu – ocenił Michał Wodnicki.

Ekspert dodał, że w przypadku rozliczenia się w szczególności z wykorzystaniem ryczałtu, należy się liczyć z ryzykiem dopłaty do składki zdrowotnej po przekroczeniu danego progu.

RadioZET.pl/PAP