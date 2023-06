Czerwcowa waloryzacja ZUS. 14,4 procent więcej pieniędzy

ZUS waloryzuje nie tylko już wypłacane emerytury – podwyższany z powodu inflacji jest także kapitał na przyszłe świadczenia gromadzony przez osoby pracujące. Już realizowane wypłaty dla seniorów wzrosły w marcu. Odprowadzone do Zakładu składki zostały podwyższony o wskaźnik waloryzacji 1 czerwca. Dzięki temu zgromadzony w ZUS kapitał nie stracił na wartości.

Waloryzacja kapitału w ZUS. Rekordowe 14,4 procent

Losy przyszłych emerytów rysują się w coraz bardziej pesymistycznych barwach. Już teraz 6 procent przyznawanych przez ZUS świadczeń jest niższa od emerytury minimalnej – to rezultat zbyt krótkiego okres składkowego i wyliczenia wysokości wypłat ze zgromadzonego kapitału. Prawo do najniższego świadczenia kobiety nabywają po 20, a mężczyźni po 25 latach pracy. Jak uchronić się przed biedaemeryturą opowiedziała w podcaście „Biznes. Między wierszami” Agnieszka Jaworska-Martycz, ekspertka Instytutu Emerytalnego.

Waloryzacja pobranych przez ZUS składek dotyczyła wszystkich środków przekazanych do Zakładu do końca 2022 roku. Zgromadzony kapitał został podwyższony o 14,4 procent – wskaźnik wynikający bezpośrednio z wysokości wyliczonej przez GUS inflacji w minionym roku.

Dzięki podwyżce przyszła emerytura pracujących nie straci swojej siły nabywczej z powodu spadku wartości pieniądza. Najbardziej skorzystają na tym osoby, które zbliżają się do końca swojej aktywności zawodowej. Z wyliczeń „Faktu” wynika, że do kapitału o wysokości 400 000 zł ZUS dopisał 57 000 zł, zaś do składek o łącznej wysokości 500 000 zł dodał 72 000 zł. Zwaloryzowane zostały także pieniądze na subkontach emerytalnych. Wskaźnik waloryzacji w tym przypadku wyniósł 9,2 procent.

Dzięki czerwcowej waloryzacji emerytury przyznawane od lipca będą zauważalnie wyższe, jako że podstawą do ich wyliczenia będą powiększone kapitały. ZUS doradzał seniorom, żeby wstrzymali się z przejściem na emeryturę o kilka miesięcy i nie robili tego przed waloryzacją: w ten sposób ich świadczenia mogły wzrosnąć nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Świadczenia, które już zostały przyznane, zostały w marcu 20223 roku podwyższone o 14,8 procent, nie mniej niż o 250 zł brutto. W 2022 roku waloryzacja na poziomie 7 procent okazała się zbyt niska: GUS wyliczył, że realna siła nabywcza emerytur spadła o 4,7 procent.

RadioZET.pl/Fakt