Część emerytów musi dopłacić podatek. „Zaskoczenie, niedowierzanie, rozpacz”

Rozliczenie PIT za 2022 rok to niesłychanie skomplikowana sprawa. Rząd wprowadził Polski Ład, który następnie wielokrotnie łatał, by w końcu poważnie go zmodyfikować przeprowadzoną w połowie roku aktualizacją do Niskich Podatków. Oznacza to, że rozliczenie za miniony rok trzeba wyliczyć łącznie kilka razy, według odmiennych zasad, które obowiązywały w 2022, i wybrać te najkorzystniejsze dla podatnika. Fiskus robi to za Polaków, udostępniając im deklaracje w systemie „Twój e-PIT”. Emerytów, którzy muszą dorabiać, może czekać niemiła niespodzianka: skarbówka może stwierdzić, że mają niedopłatę i oczekiwać przelania nawet kilkuset złotych.

Dorabianie na emeryturze. Kilkaset zł podatku do dopłacenia

Już tylko 62 procent Polaków kończy pracę bezpośrednio po osiągnięciu wieku emerytalnego. Pozostali pracują, bo świadczenia przyznawane przez ZUS są coraz niższe. – Przez obniżenie wieku emerytalnego Polski otrzymują wypłaty z ZUS niższe nawet o 70 procent w porównaniu do tego, co przysługiwałoby im, gdyby reforma PO nie została cofnięta – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Polski Ład wprowadził kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł, co oznacza, że zaliczki na PIT nie są odprowadzane do kwoty 2500 zł miesięcznie. Pracujący emeryci, łączący świadczenia z ZUS z zarobkami, tę kwotę zapewne przekraczają. PIT muszą uiścić od nadwyżki – może się okazać, że fiskus upomni się o swoje pieniądze dopiero w podsumowaniu 2022 roku.

- Z dopłatami podatku mogą się spotkać niektórzy pracujący emeryci. Wynika to m.in. z niekorzystnych zmian, wprowadzenia mechanizmu rolowania zaliczek. A więc przeliczenie podatku według zasad, które obowiązywały przed Polskim Ładem, by pobierany podatek był mniejszy. Teraz ten podatek w wielu przypadkach właśnie wróci do budżetu – ostrzegł w rozmowie z serwisem next.gazeta.pl Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Takie zasady wprowadzono, gdy okazało się, że w praktyce Polski Ład zamiast obniżać, podwyższał część podatków. Za wprowadzane prowizorycznie i na szybko zmiany będzie musiała zapłacić część dorabiających emerytów.

- Dopłaty dla emeryta z emeryturą 2500 zł i dodatkowo zatrudnionego na 1/3 etatu wyniesie ok. 200 zł. Jednak również u podatników mogą wystąpić nadpłaty. Wszystko jest uzależnione, jak był u nas pobierany podatek, kiedy byliśmy zatrudnieni, jakie źródło przychodu – zastrzegł Juszczyk.

- Niestety, ale po zalogowaniu się do e-PIT może nas czekać zarówno zaskoczenie, niedowierzanie, jak i wręcz rozpacz. Z pewnością zadowoleni będą podatnicy, którzy dostaną zwrot – podsumował sytuację podatników ekspert.

RadioZET.pl/next.gazeta.pl