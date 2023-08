Czy 14 sierpnia to dzień wolny od pracy? Ci pracownicy będą mieli długi weekend

Święto Wojska Polskiego i uroczystość Wniebowzięcia Maryi Panny to dzień ustawowo wolny od pracy, a pracownikom, co do zasady, należy się dzień wolny. Art. 130. Kodeksu Pracy mówi, iż „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Nie ulega zatem wątpliwości, że przypadające we wtorek święto jest dniem wolnym od pracy. Niektórzy też będą mogli liczyć na wolny poniedziałek.

14 sierpnia. Czy to dzień wolny od pracy?

14 sierpnia jest zwykłym dniem roboczym, choć są wyjątki. Niektóre zakłady pracy lub urzędy skracają tego dnia pracę lub wysyłają pracowników na 4-dniowy weekend. Przykład? Prokuratura w Siedlcach, która zarządziła, iż dzień wolny za święto przypadające w sobotę 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości), pracownicy będą mogli odebrać właśnie 14 sierpnia, zapewniając sobie długi weekend.

Innym przykładem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który także zarządził, iż placówki, w tym infolinia, czynne będą krócej. Sprawy w urzędzie załatwimy jedynie do 15:00 w poniedziałek. Tego dnia infolinia ZUS, która zwykle działa od 7 do 18, działać będzie również do 15:00.

Pracownicy, którzy, co do zasady, muszą pojawić się w biurze lub innym miejscu pracy 14 sierpnia, mogą skorzystać z innego rozwiązania, by wydłużyć sobie weekend. Mogą bowiem wziąć jeden dzień urlopu cieszyć się czterodniowym długim weekendem. Ci, którzy zdecydują się na wolne dodatkowo 16, 17 i 18 sierpnia, odpoczywać będą ponad tydzień kosztem jedynie czterech dni urlopowych.

RadioZET.pl