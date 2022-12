Czy 4.12 to niedziela handlowa? Gdzie można zrobić zakupy?

Czy 4.12.2022 wypada niedziela handlowa? Odpowiedź brzmi: nie. W niedzielę 4 grudnia nie zrobimy zakupów w większości sklepów. Oznacza to, że nie będzie dostępu do galerii handlowych i dużych sieci dyskontów spożywczych takich jak: Biedronka, Lidl oraz Kaufland i Auchan. One pozostaną zamknięte.

Czy 4 grudnia jest niedziela handlowa?

Skoro w niedzielę 4 grudnia niedziela będzie niehandlowa będziemy mogli inaczej spędzić czas, który spożytkowalibyśmy na zakupy. Wówczas możemy pójść na spacer, poczytać książkę, spotkać się z przyjaciółmi lub obejrzeć serial, lub film. Jeśli bardzo zależy nam na zrobieniu zakupów w niedzielę niehandlową 4.12 otwarte będą m.in. sklepy sieci Carrefour Express, czy Żabki. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że godziny otwarcia sklepów mogą różnić się od tych w środku tygodnia. Dla przykładu Żabka od poniedziałku do soboty jest czynna w godzinach 6:00-23:00, ale w niedziele niehandlowe te pory ulegają zmianie np. od 11:00 do 20:00 lub od 11:00 do 22:00.

Czy w niedzielę 4.12 zrobimy zakupy?

O ile w niedzielę 4.12 obowiązuje zakaz handlu drobne zakupy możemy zrobić też w innych miejscach m.in. na stacjach benzynowych lub przez internet. Otwarte będą także puby, restauracje i kwiaciarnie. Ponadto należy pamiętać, że w niedziele niehandlowe zamknięte są sklepy budowlane, takie jak Castorama, Leroy Merlin i Obi.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 marca 2018 roku zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, w sklepach z prasą. Sklepy będą otwarte także w zakładach hotelarskich. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

Kiedy wypadają niedziele handlowe?

11 grudnia

18 grudnia

