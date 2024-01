Zwolnienie lekarskie zwane potocznie "L4" to zaświadczenie od lekarza stwierdzające czasową niezdolność do pracy. Mogą je otrzymać pracownicy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, jak również te osoby, które są zatrudnione w ramach umowy zlecenie i opłacają składki zdrowotne. Z "L4" można skorzystać także w razie potrzeby sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Do 2018 roku zwolnienie było wystawiane w wersji papierowej, natomiast obecnie ma formę elektroniczną i jest automatycznie wysyłane do ZUS -u i do pracodawcy. "L4" jest jednocześnie dla pracownika usprawiedliwieniem jego nieobecności w pracy np. z powodu choroby. Wiele osób zastanawia się, czy przebywając na takim zwolnieniu, można nadal wykonywać swoje obowiązki zawodowe lub pracować w innym miejscu.

Czy można pracować na L4? "Sprzeczne z celem zwolnienia lekarskiego"

Osoba niezdolna do pracy z powodu choroby powinna powstrzymać się od wykonywania czynności, które są sprzeczne z celem zwolnienia lekarskiego. Z założenia "L4" ma być bowiem przeznaczone na odpoczynek oraz rekonwalescencję pracownika, aby umożliwić mu jak najszybszy powrót do zdrowia.

Pracownik, który w czasie niezdolności do pracy potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, mimo wszystko nadal wykonuje pracę zarobkową czy też wykorzystuje swoje zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, traci prawo do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy wynikający z choroby. Poza tym musi liczyć się z utratą zasiłku chorobowego oraz opiekuńczego za cały czas, kiedy przebywał na zwolnieniu lekarskim. Konsekwencją może być również utrata świadczenia rehabilitacyjnego.

Czy można przerwać zwolnienie chorobowe?

Zdarza się, że pracownik odzyska zdolność do pracy wcześniej, niż zakłada zaświadczenie lekarskie. Nie może jednak samowolnie powrócić do swoich obowiązków zawodowych. Nie ma także możliwości, aby pracodawca pozwolił na pracę osobie, która wciąż oficjalnie przebywa na zwolnieniu lekarskim mimo jej zapewnieniom o poprawie zdrowia. Wiązałoby się to bowiem z poważnym naruszeniem przez niego przepisów BHP.

Jeżeli pracownik czuje się lepiej i zależy mu na skróceniu okresu zwolnienia lekarskiego, musi udać się do lekarza. Dopiero ten po zbadaniu stanu zdrowia pacjenta stwierdzi, czy możliwy jest jego wcześniejszy powrót do pracy przed upływem okresu wskazanego w "L4".

Radio ZET/zus.pl/poradnikprzedsiebiorcy.pl