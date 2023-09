Czy na stacjach zabraknie paliw? Sasin wytłumaczył sytuację

Ceny paliw w Polsce stały się ewenementem na skalę światową: podczas gdy ropa drożała, a złoty tracił na wartości, benzyna i olej napędowy w naszym kraju taniały. Pod koniec września za litr paliwa trzeba zapłacić mniej niż 6 zł. Gdyby stosowano rynkowy mechanizm wyceny, tankowalibyśmy za nawet 7,50 zł za litr – wyliczyli eksperci. Wcześniej podobną strategię prowadziły Węgry, co zakończyło się kolapsem rynku i brakiem paliw na stacjach. Jacek Sasin zapewnił, że u nas do powtórki historii nie dojdzie.

Sasin: paliwa nie będzie brakować

Paliwo za mniej niż 6 zł za litr - takim widokiem mogą cieszyć się kierowcy odwiedzający stacje. Jak długo potrwa ten „cud” oraz ile naprawdę powinna kosztować benzyna i diesel po stosowaniu wyceny według mechanizmów rynkowych? O tym w podcaście "Biznes. Między wierszami" rozmawialiśmy z Rafałem Zywertem, analitykiem Refleksu.

Oglądaj

Orlen w odpowiedzi na zaniepokojenie kierowców wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że utrzyma niskie ceny. W komunikacie pojawił się też apel o to, żeby nie tankować na zapas. Część odbiorców uznała to za przyznanie, że paliw może zabraknąć. 30 procent zużywanego w Polsce oleju napędowego jest importowane; jeśli cena sprzedaży w naszym kraju jest niższa niż cena zakupu za granicą, nie opłaca się jej sprzedawać.

- To jest jakieś kuriozum, gdzie monopolista daje sygnał do rynku, żeby nie kupować za dużo. Bo co to oznacza? Że pewnie zabraknie paliwa - tak były prezes Lotosu Paweł Olechnowicz skomentował dla Radia ZET komunikat Orlenu. - Robią jakąś polityczną hucpę cenową i jeszcze informują rynek: uważajcie, bo będzie niedobrze. I co, jak zabraknie paliw na stacji to powiedzą że to wina klientów? Dla mnie to jest absolutnie nienaturalne i nienormalne co robią. Ja nie te szkoły kończyłem w zarządzaniu - dodał Olechnowicz.

Jacek Sasin w odpowiedzi na pytanie, czy ze względu na tankowanie na zapas mogą pojawić się problemy z zaopatrzeniem na stacjach odpowiedział, że paliw „nie będzie brakować”. Stwierdził ponadto, że tańsza benzyna jest efektem działań rynkowych Orlenu, „które były podejmowane przez ostatnie osiem lat”. - W tej chwili te działania optymalizacyjne Orlenu zaczynają przynosić efekt. Stąd są takie ceny - powiedział. Zapewnił, że ten trend się będzie utrzymywał.

- Mogę zapewnić, że w Polsce będą albo najniższe, albo jedne z najniższych cen paliwa w Europie i że to jest trwała tendencja. Jeśli my będziemy rządzić jako PiS - stwierdził Sasin.