Czy nowy rząd chce organizacji igrzysk w Polsce? Doradca Tuska komentuje

Andrzej Duda 27 września ogłosił podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki 2023 w Zakopanem, że Polska podejmie starania o organizację igrzysk olimpijskich za 13 lat. Prezydent powtórzył tę propozycję podczas swojego orędzia w dniu inauguracji Sejmu X kadencji.

O tę sprawę został zapytany w piątek w programie "Gość Radia ZET" Andrzej Domański - poseł, dorada gospodarczy Donalda Tusk i według mediów przyszły minister finansów. Nie podzielił on optymizmu Pałacu Prezydenckiego w sprawie igrzysk 2036 w Polsce.

Igrzyska olimpijskie 2036 w Polsce? Doradca Tuska komentuje

- Myślę, że to duży projekt wymagający sprawdzenia jego zasadności ekonomicznej. Doświadczenia pokazują, że wiele państw i miast, które organizują olimpiadę, gospodarczo na tym nie zarabiają - podkreślił Domański.

Jego zdaniem są ważniejsze w Polsce wyzwania niż organizacja dużej imprezy sportowej. - Podoba mi się idea dążenia do realizacji wielkich celów i dla mnie takim celem jest radykalna poprawa jakości edukacji w Polsce poprzez na przykład zwiększenie wynagrodzeń. Takim wielkim celem jest też transformacja energetyczna polskiego systemu, aby energia była w Polsce tańsza i polskie formy konkurencyjne na rynkach międzynarodowych - komentował.

Podkreślił, że inwestorów do Polski należy ściągać i zachęcać, aby w Polsce inwestowali. - Receptę oczywiście znamy - przywócenie rządów prawa, odblokowanie środków z KPO, tworzenie stabilnego prawa. Nie igrzyska, nie dziesiątki miliardów złotych na przez nikogo nieużywane stadiony, tylko kroki zmierzające do faktycznego zwiększenia atrakcyjności Polski jako miejsca do lokowania inwestycji - ocenił.

Do tej pory oficjalnie chęć ubiegania się o organizacje igrzysk olimpijskich w 2036 poza Polską zgłosiło miasta Meksyk (Meksyk), Nusantara (Indonezja), Istambuł (Turcja). Indie również zgłosiły taką chęć, ale bez wskazywania konkretnego miasta.

Źródło: Radio ZET