Czy PiS zagłosuje za 800 plus od 1 czerwca? Ta odpowiedź premiera przejdzie do historii

800 plus to podwyższenie 500 plus o 60 procent. Premier zaważył, że oznacza to przekroczenie z nawiązką inflacji, do jakiej doszło od czasu wprowadzenia programu, zwłaszcza w ostatnich latach, gdy tempo wzrostu cen zbliżyło się aż do 20 procent rok do roku. Waloryzacja świadczenia ma jednak być przeprowadzona dopiero 1 stycznia 2024 roku. Tych dodatkowych pieniędzy rodzice potrzebują już dziś – zauważył Donald Tusk i zapowiedział złożenie projektu ustawy przyspieszającej podwyżkę 500 plus na 1 czerwca. PiS ma w Sejmie większość, więc opozycja sama świadczenia zwiększyć nie zdoła. Czy jest szansa, że za przyspieszeniem dodatkowych pieniędzy dla rodziców opowie się partia rządząca?

800 plus od 1 czerwca. PiS zagłosuje „za”?

- W środę złożymy w Sejmie projekt ustawy ws. waloryzacji świadczenia 500 plus; zaproponujemy, żeby to na Dzień Dziecka, a nie na Sylwestra polskie dzieci otrzymały to świadczenie w wysokości 800 zł - ogłosił we wtorek przewodniczący PO Donald Tusk. - Słowa Donalda Tuska o waloryzacji 500 plus nie mają żadnej wiarygodności – oznajmił zapytany o poparcie dla ustawy Mateusz Morawiecki.

Premier na zadane pytanie nie odpowiedział – nie padła deklaracja, czy PiS zagłosowałoby „za” czy „przeciw” wprowadzeniu 800 plus od 1 czerwca. Szef rządu skoncentrował się za to na atakowaniu Donalda Tuska, który podczas swojego premierostwa miał według Morawieckiego mówić, że „pieniędzy na 500 plus nie ma”.

- Pan Donald Tusk, wtedy i teraz przewodniczący Platformy Obywatelskiej, mówił tak: gdzie są te pieniądze zakopane? Nie ma tych pieniędzy. Nie ma na 500 plus, nie ma na podniesienie kwoty wolnej od podatku, wykazał się skrajnym lenistwem, skrajną nonszalancją i wręcz kpił sobie z tego powodu. Jak można wierzyć, jaka jet wiarygodność tego człowieka, i kierownictwa takiej formacji politycznej, że oni chcą zrobić coś prospołecznego? Przecież oni powiedzieli, ze nie podniosą wieku emerytalnego, a podnieśli wiek emerytalny. Mówili że nie podniosą podatków, a podnieśli podatek VAT z 22 na 23 procent. Mówili też, że nie podniosą opłat od ZUS-u, a podnieśli składkę rentową dla przedsiębiorców – perował premier w odpowiedzi na pytanie, czy PiS zagłosuje za wcześniejszym wprowadzeniem 800 plus.

- Nasze słowa są realnym, rzeczywistym krokiem w kierunku poprawy losy wszystkich Polaków, natomiast słowa pana Tuska... Proszę spuścić zasłonę milczenia na wszystkie te kłamstwa, żarty, żarciki i kpiny, nie mają one żadnej wiarygodności – skomentował zapowiedź złożenia przez PO projektu ustawy o podwyższeniu 500 plus od 1 czerwca Mateusz Morawiecki.

- Ale panie premierze, pan nie odpowiedział na moje pytanie, czy będzie pan głosował za ustawą zaproponowaną przez PO? – dociekała dziennikarka TVN. - Pani redaktor, wszyscy mają okazję zadać pytanie, pani już zadała, więc bardzo proszę – następna redakcja – odpowiedział na przypomnienie premierowi treści pytania prowadzący konferencję.

