Czy PiS zdąży przyjąć 800 plus przed wyborami? Stanowisko rzecznika partii

800 plus na dziecko stanie się faktem 1 stycznia 2024 roku – o ile tylko parlament zdąży uchwalić nowe przepisy. O prace nad waloryzacją świadczenia 500 plus pytany był na antenie radiowej Trójki rzecznik PiS Rafał Bochenek.

800 plus od 1 stycznia 2024 roku? „Możemy to zagwarantować”

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła świadczenie, przewidziała furtkę umożliwiającą podwyżkę 500 plus w razie rosnącej inflacji. Rząd jednak dopiero po przeszło dwóch latach z podwyższoną inflacją w ramach kampanii wyborczej przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, zapowiedział podwyżkę świadczenia o 300 zł. W dobie galopującej drożyzny świadczenie na dzieci straciło na realnej wartości: 500 złotych pozwala rodzinom sfinansować mniej towarów i usług niż w 2016 roku, kiedy wprowadzano świadczenie. W praktyce jego wartość nabywczą szacuje się dziś na około 300 zł.

PiS obiecał, że 800 plus wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, ale by się tak stało, najpierw parlament musi przyjąć odpowiednie przepisy. Rzecznik PiS Rafał Bochenek pytany był o prace nad nowymi zasadami dot. tego świadczenia.

Na pewno 800 plus od 1 stycznia 2024 roku będzie wprowadzone. Pokażemy już w najbliższych miesiącach, na etapie przygotowywania budżetu, że pieniądze na ten program będą zagwarantowane Rafał Bochenek

Rzecznik PiS zwrócił też uwagę, że w zaproponowanym przez KO projekcie ustawy dot. waloryzacji świadczenia 500 plus do 800 złotych od 1 czerwca - nie wskazano źródeł finansowania. Zdaniem rzecznika PiS jest to "oszustwo". - Jeżeli politycy składają jakikolwiek projekt, bez wskazania źródeł finansowania, to oszukują swoich wyborów i do tego sprowadza się projekt złożony przez Donalda Tuska - ocenił.

